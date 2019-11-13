یک محصول نانویی برنده «چالش عایق» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، چند شرکت ساختمانی در هلند، چالشی با عنوان «چالش عایق» راهاندازی کردند که از میان ۴۰ طرح پیشنهادی، یکی از طرحهای نانویی برنده این چالش شد. ۳۵۰ هزار مسکن در انتظار استفاده از این عایقها هستند.
این شرکت برنده مسابقه نوآوری «چالش عایق» در هلند شد. برنده این رقابت، عایق حرارتی برای صرفهجویی در مصرف انرژی ارائه میکند؛ عایقی که بهصورت خمیر بوده و میتواند در عایقسازی ساختمانها در هلند استفاده شود. این عایق میتواند برای ۲٫۴ میلیون خانه مورد استفاده قرار گیرد.
این شرکت محصول نانویی خود را موسوم به Thermo-Line® med NANOTECH در این چالش ارائه کرد که در رقابت با ۴۰ شرکتکننده دیگر برنده اول این چالش شد.
این محصول توسط باروزی ویرنیچی از ایتالیا ساخته شده است.
اینار نورباک، مدیرعامل شرکت میگوید: این محصول مثالی درخشان از چگونگی حرکت بازار به سوی راهحلهای نوآورانه است. تقاضا برای این نوع محصول بسیار زیاد است و ما بهطور یقین از این موفقیت تیمی خوشحال هستیم. ما موفق شدیم تا نوآوری و همکاری را در شبکه خود متحد کنیم و این انتخاب را بهعنوان تاییدی برای محصول خود قلمداد میکنیم و اکنون میتوانیم در مورد نیازهای بازار در هلند و دیگر نقاط جهان راهحلهایی را ارائه کنیم.
پیشگامی این رقابت توسط سه شرکت فعال در حوزه ساختمان در هلند که صاحب ۹۰ هزار مسکن در اولتریخت هستند تدارک دیده شده است؛ شرکتهایی که به دنبال راهکارهای هوشمندانه و کارآمد برای صرفهجویی در انرژی برای ساختمانها هستند. این رقابت در هلند مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و ۱۲ شرکت فعال در بخش مسکن نیز به این گروه پیوستند. در حال حاضر تعداد خانههایی که میتوانند از طریق این رقابت از این فناوری بهرهمند شود به ۳۵۰ هزار خانه رسیده است. کل خانههای هلند در حدود ۲٫۴ میلیون خانه است.
دیدریک سامسون، رئیس هیئت داوران چالش عایق میگوید: این نتیجه دلگرم کننده است اما آنچه که پس از این چالش اتفاق میافتد مهم است. ما راهحلهای خوبی با پتانسیل بالا دیدیم. ۴۰ شرکت کننده نشان دادند که چقدر این چالش اهمیت دارد.
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