سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک و نیم درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر مسعود برومند در نشست معاونان پژوهشی دانشگاهها با تاکید بر برگزاری مستمر و منظم جلسات معاونان پژوهش و فناوری دانشگاههای بزرگ، به آثار مثبت این نشستها در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونان پژوهش و فناوری دانشگاههای بزرگ با حضور در این جلسات برنامههای خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند و تصمیمگیریهای مهمی نیز در این حوزه صورت میگیرد.
وی بررسی چالش های گوناگون حوزه فناوری و پاسخگویی به نیازهای مختلف در رابطه با توسعه آن را از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست عنوان کرد و افزود: با استفاده از مکانیزمهای مشخص از فناوران و نوآوران کشور در رابطه با موضوع تجاریسازی پشتیبانی میشود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با اشاره به کمبود بودجه پژوهشی دانشگاهها و لزوم ایفای نقش دانشگاهها در توسعه علمی، فناوری و نوآوری، گفت: در این خصوص نشستهای مشترکی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تا برای رفع این مشکل اقدامات لازم صورت پذیرد.
برومند با بیان اینکه به طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه دانشگاهها باید به حوزههای پژوهشی اختصاص یابد، گفت: بودجه پژوهشی کشور که دانشگاهها نیز بخشی از آن محسوب میشوند باید به حدود یک و نیم درصد تولید ناخالص ملی برسد که در حال حاضر این رقم کمتر از نصف این مقدار است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با تاکید بر پشتیبانی از پارکهای علم و فناوری توسط وزارت علوم و اولویت قائل شدن دانشگاهها برای حوزه فناوری و توسعه آن گفت: در نقاط گوناگون کشور پارکهای علم و فناوری ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفتهاند که در سال جاری بالاترین نرخ رشد بودجه در کشور مربوط به این پارکها است.
وی با اشاره به بهبود میزان مشارکت صنایع و دانشگاهها نسبت به گذشته، افزود: بحث اصلی امروز این است که چگونه میتوانیم ارتباطات و تعاملات خودمان را با بخش مختلف جامعه و صنعت افزایش دهیم تا دانشگاهها از منابع آنها در راستای نیازهای فناورانه استفاده کنند.
برومند با تاکید بر فعال بودن کنسرسیوم دانشگاههای بزرگ در حوزه محیط زیست، تصریح کرد: این شکل همکاری با وزارتخانههای مختلف مانند صنایع، نفت و وزارت نیرو شکل منسجمی گرفته و برنامهریزیهای مناسبی نیز برای آینده صورت گرفته است.
وی همچنین با تاکید بر جایگاه بالای ایران در توسعه علمی جهانی، گفت: یکی از راهبردهای اساسی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص دارد، حضور و مشارکت دانشمندان ایرانی در پژوهشهای علمی بزرگ همچون مرکز پژوهشهای هستهای اروپا (CERN) است.
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