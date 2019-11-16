مبانی اعتقادی و اخلاقی را در مدارس تقویت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی ظهر شنبه در دیدار با آیت الله عابدینی امام جمعه قزوین به تشریح اهداف نظام آموزشی پرداخت و اظهار کرد: در بخش اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان، آشنایی با خدا و تأثیر ایمان در زندگی در پایه های مختلف آموزش داده می‌شود.

وی افزود: در بخش دیگری نظام آموزشی در پی آموزش سیره و روش ائمه اطهار (ع) و در بخش سوم بر آموزش قرآن به دانش آموزان تأکید شده است.

حاجی میرزایی گفت: برای پایه های اول تا ۱۲ اهدافی را در سند تحول پیش بینی کرده ایم و آموزش هایی در پایه های مختلف انجام می شود.

وی بیان کرد: هدف این است که کودکان درک درستی از جامعه داشته باشند تا برای زندگی و پذیرش مسئولیت آماده شوند.

وزیر آموزش و پرورش یاداور شد: کرامت انسانی از مسائل مهمی است که ما ان را در دوران کودکی جدی گرفته ایم.

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: باید محوریت تربیت و هویت بخشی دنبال شود این که چگونه برنامه جامعی برای هویت بخشی انجام دهیم دنبال می شود.

وی یادآور شد: در رفتار دانش آموزان، معلمان و والدین باید رفتار دینی تجلی پیدا کند.