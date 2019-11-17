مدارس اسلامشهر دوشنبه تعطیل است

مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل برودت هوا و کاهش شدید دما تمامی مدارس شهرستان اسلامشهر فردا دوشنبه تعطیل است.
فرماندار اسلامشهر گفت: این تعطیلی برای تمام مقاطع تحصیلی و در سراسر اسلامشهر از جمله چهاردانگه و اسلامشهر است.
اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از تعطیلی مدارس این شهرستان به دلیل برودت هوا و کاهش شدید دما خبر داد.
مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل برودت هوا و کاهش شدید دما تمامی مدارس شهرستان اسلامشهر فردا دوشنبه تعطیل است.
فرماندار اسلامشهر گفت: این تعطیلی برای تمام مقاطع تحصیلی و در سراسر اسلامشهر از جمله چهاردانگه و اسلامشهر است.
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