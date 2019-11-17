  1. استانها
  2. تهران
۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۲۳:۲۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مدارس اسلامشهر دوشنبه تعطیل است

مدارس اسلامشهر دوشنبه تعطیل است

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از تعطیلی مدارس این شهرستان به دلیل برودت هوا و کاهش شدید دما خبر داد.

مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل برودت هوا و کاهش شدید دما تمامی مدارس شهرستان اسلامشهر فردا دوشنبه تعطیل است.

فرماندار اسلامشهر گفت: این تعطیلی برای تمام مقاطع تحصیلی و در سراسر اسلامشهر از جمله چهاردانگه و اسلامشهر است.

کد مطلب 4774727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سام IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چرا الکی میگید باز بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها