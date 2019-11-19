قطار تهران-تبریز از ریل خارج نشده است/ نقص فنی عامل توقف بود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شاپور ارسلانی مدیرکل راه آهن آذربایجان شرقی از خروج دو واگن قطار تهران-تبریز از ریل در بامداد امروز و در محدوده ایستگاه سهند خبر داده بود، اما شرکت راه آهن در اطلاعیه ای اعلام کرد این دو دستگاه واگن نقص فنی داشته اند.

به گفته مدیرکل راه آهن آذربایجان شرقی، با حضور عوامل امدادی راه آهن، مسیر تا ساعت ۱۰ صبح بازگشایی و به حالت عادی باز گشته است.

این در حالی است که بنا بر اعلام شرکت راه آهن، قطار مسافری تهران- تبریز در ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه صبح امروز (سه شنبه ۲۸ آبان) در بلاک سراجو – سهند دچار نقص فنی شده است.

مسئولان راه آهن می گویند تمام مسافران با تمهیدات لازم و با همین قطار در حال جابه جایی به سمت مراغه - تبریز هستند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر با اضافه شدن ۲ دستگاه واگن جایگزین، مسافران در حال انتقال به مقصد هستند و هیچ مشکلی به وجود نیامده است.

گفتنی است این قطار شب گذشته با ۳۵۰ مسافر از تهران به سمت تبریز در حرکت بوده است.