سرگردانی مسافران ۴ قطار در مسیر تبریز - تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن آذربایجان در مراغه اظهار کرد: مسیر راهآهن تبربز - تهران در حوالی ایستگاه سراجو به خاطر خروج واگن قطار باری مسدود شده بود.
وی گفت: مسیر راهآهن در حد فاصل شهرهای مراغه به هشترود از ساعت ۱۷ عصر امروز به علت نقص فنی و خروج یک واگن قطار باری مسدود شده بود.
قربانی با بیان اینکه مسیر با تلاش عوامل فنی راهآهن (بعد از ۷ ساعت) دقایقی پیش بازگشایی شده است، افزود: این حادثه هیچ گونه تلفاتی نداشت.
به گفته مدیر کل راه آهن آذربایجان، هم اکنون عبور و مرور ریلی در این مسیر دوباره از سر گرفته شده است.
قربانی افزود: قطار باری حادثه دیده از ایستگاه راهآهن مراغه در حال حرکت به ایستگاه میانه بود.
مسافران یکی از قطارها در مسیر تبریز - مشهد که ساعت ۱۴ از تبریز حرکت کرده بود، گفت: چندین ساعت است که در ایستگاه سهند (سراجو) بدون امکانات سرگردان هستیم.
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