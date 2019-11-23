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۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد

نتایج اولیه آزمون استخدامی دی‌ماه منتشر می شود

نتایج اولیه آزمون استخدامی دی‌ماه منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور زمان اعلام نتایج اولیه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را اعلام کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور برای ۵۲۱ هزار و ۹۷۳ داوطلب کارت آزمون صادر شده است که از این تعداد ۳۲۰ هزار و ۱۴ داوطلب زن و ۱۹۱ هزار و ۹۵۹ داوطلب مرد هستند. به عبارت دیگر ۶۳.۲۲ داوطلبان را زنان و ۳۶.۷۸ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آبان تعداد ۴۹۶ هزار و ۳۴۷ نفر کارت آزمون خود را پرینت کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون استخدامی در دو نوبت صبح و عصر در ۱۸۰ شهر و ۲۵۰ حوزه امتحانی در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ برگزار شد. آزمون گروه های یک و دو در صبح پنجشنبه و آزمون گروه های سه، چهار و پنج در بعدازظهر پنجشنبه ۳۰ آبان برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی معرفی شدگان مرحله اول این آزمون در دهه اول دی ماه ۹۸ منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4778479

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    نظرات

    • کاربر IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لطفا از سازمان امور استخدامی ریاست جمهوری پیگیری کنید چرا فرایند بعد از پذیرفته شدن در آزمون استخدامی کند هست و ما از ازمون ششم هنوز سر کار نرفته ایم در حالی که گزینش ما خیلی وقته انجام شده . با تشکر

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