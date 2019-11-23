حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور برای ۵۲۱ هزار و ۹۷۳ داوطلب کارت آزمون صادر شده است که از این تعداد ۳۲۰ هزار و ۱۴ داوطلب زن و ۱۹۱ هزار و ۹۵۹ داوطلب مرد هستند. به عبارت دیگر ۶۳.۲۲ داوطلبان را زنان و ۳۶.۷۸ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آبان تعداد ۴۹۶ هزار و ۳۴۷ نفر کارت آزمون خود را پرینت کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون استخدامی در دو نوبت صبح و عصر در ۱۸۰ شهر و ۲۵۰ حوزه امتحانی در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ برگزار شد. آزمون گروه های یک و دو در صبح پنجشنبه و آزمون گروه های سه، چهار و پنج در بعدازظهر پنجشنبه ۳۰ آبان برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی معرفی شدگان مرحله اول این آزمون در دهه اول دی ماه ۹۸ منتشر خواهد شد.