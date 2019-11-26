توقیف خودرو با ۶ میلیون تومان خلافی در مینودشت

سرهنگ مرتضی فخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: گشت کنترلی پلیس راهور شهرستان مینودشت یک دستگاه سواری پراید با ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خلافی را متوقف و جهت سیر مراحل قانونی به توقف گاه منتقل کرد.

فخری با بیان این که عدم آگاهی از وضعیت تخلفات خودرویی می تواند مشکلاتی را برای راننده یا مالک به وجود آورد، افزود: مالکان و رانندگان، هر ماه یک بار آخرین وضعیت خلافی خودروهای تحت اختیار خود را از طریق مراکز پلیس و یا از طریق ارسال پیامک به سامانه ۱۱۰۱۱۰۲۰۲۰ پلیس راهور ناجا استعلام بگیرند.

وی تصریح کرد: همه دوربین های کنترلی شهر گرگان فعال بوده و تخلفات احتمالی رانندگان متخلف را رصد و ثبت و ضبط خواهند کرد.

فخری با توجه به شرایط جوی ناپایدار حاکم بر سطح استان، خویشتن داری و پرهیز از عجله و شتاب بی مورد را به همه رانندگان متذکر و افزود: در هنگام بارش باران و لغزنده بودن سطح معابر رانندگان موتورسوار از آوردن موتورسیکلت به سطح معابر خودداری کرده و از وسایل نقلیه جایگزین استفاده کنند.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه استفاده از کلاه ایمنی به نحو قابل توجهی به پیشگیری از بروز صدمات جدی به موتور سواران در صورت بروز تصادف کمک کرده و شدت صدمات وارده را کاهش خواهد داد.