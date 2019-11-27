به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیههای ۶ و ۲۲ آبان ۹۸ علاقمندان به تحصیل در رشتههای تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ســال ۱۳۹۸ (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبتنام کرده و یا نکردهاند) می توانند با سوابق تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی نظام جدید شرکت کنند.
داوطلبان با مطالعه رشتههای تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش موسسات پذیرنده در این مرحله، میتوانند جداول حاوی اطلاعات رشته محل ها را مشاهده کرده و با مشخص کردن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک اعلام شده از ۵ اذر تا ۳۰ دی ۹۸ به مؤسسه آموزش عالی مورد تقاضا مراجعه کنند.
داوطلبان می توانند فایل جداول رشته محلها و جداول مورد نیاز برای تکمیل تقاضانامه تمدید پذیرش دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ را در اینجا مشاهده کنند.
تمامی متقاضیان باید دارای گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشتههای شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش و یا احراز شرایط دانشآموختگی در یکی از رشتههای مذکور و یا دیپلم فنی و حرفهای دوره چهار ساله (نظام قدیم) و یا دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و یا نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی (دانشآموزان دارای دیپلم شاخه نظری) باشند.
دانشآموزان دارای دیپلم شاخه نظری فقط می توانند در رشتههای تحصیلی کاردانی ناپیوسته و متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول شماره ۴ مندرج در دفترچه راهنمای دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ و اصلاحات مربوط به آن که در ۷ مرداد ۹۸ در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش وجود دارد، شرکت کنند.
تمامی متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸ نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام کرده باشند. فارغالتحصیلان این مدارک تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در صورت امکان شروع به تحصیل از سوی موسسه آموزش عالی مربوط، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ میتوانند در این مرحله متقاضی ثبتنام شوند.
داوطلبان دیپلم شاخه نظری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی لزوماً باید نسبت به ارائه مدرک پیشدانشگاهی اقدام کنند.
تمامی داوطلبان باید در زمان ثبتنام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۷۵ هزار ریال (۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.
تمامی متقاضیان لازم است از پیشنویس تقاضانامه ثبتنام در این مرحله که در لینک اطلاعیه سنجش قرار گرفته است پرینت تهیه کرده و پس از تکمیل به موسسه آموزش عالی مورد تقاضا ارائه کنند.
هر داوطلب منحصراً مجاز است یکی از کدرشته محل های مربوط را که متناسب با مدرک دیپلم خود است را مطابق جدول شماره ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام انتخاب کند. دفترچه راهنما و اصلاحات آن از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است.
داوطلبان باید در زمان ثبت اطلاعات در سامانه مربوط از طریق دانشگاه/ موسسه آموزش عالی در خصوص کدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را به عمل آورند پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.
تمامی داوطلبان باید در زمان اعلام شده مدارک خود را برای بررسی به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال کرده یا تحویل دهند. پس از بررسی مدارک درصورت داشتن شرایط از داوطلب فرم تعهد (برای جلوگیری از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشتهمحل و یا چند موسسه) اخذ خواهد شد.
پس از پایان مهلت مقرر در این اطلاعیه، مؤسسات مجاز به ثبتنام از متقاضیان نخواهند بود و هیچ اقدامی از سوی سازمان سنجش برای متقاضیانی که بعد از تاریخ تعیین شده مراجعه کنند، صورت نخواهد پذیرفت.
چنانچه متقاضی قبلاً در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دوره های کاردانی نظام جدید سال ۱۳۹۸ (مرحله شهریور ماه) قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش برای ادامه تحصیل در یکی از موسسات ثبتنام کند، قبولی قبلی وی در شهریورماه سال ۱۳۹۸ لغو و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.
چنانچه داوطلبان متقاضی، در دورههای روزانه مندرج در این اطلاعیه پذیرفته شوند، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق انتخاب رشتههای دوره روزانه را در آزمون سال بعد (۱۳۹۹) نخواهند داشت.
تمامی متقاضیان «مرد» باید در زمان ثبتنام و شرکت دراین مرحله، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
پس از انجام ثبتنام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی که به آن مراجعه داشتهاند) تلقی میشوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود.
داوطلبان ضرورت دارد به شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد تقاضا، مندرج در پایگاه اینترنتی موسسه مربوط و یا بخش انتهای دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ «مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش» توجه کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در رشتههای تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید
اصل و یا گواهی مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشتههای شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش مبنی برگذراندن کلیه واحدهای درسی در دوره سهساله، کارورزی و کارآموزی.
اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات نظامقدیم (هنرستان) مبنی برگذراندن کلیه دروس چهارساله.
اصل و یا گواهی مدرک دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و یا نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی.
اصل و یا گواهی مدرک پیشدانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی.
اصل شناسنامه و ۲ برگ تصویر از تمام صفحات آن.
اصل کارت ملی و ۲ برگ تصویر از پشت و روی آن.
شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.
ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی (درخواست تاییدیه تحصیلی باید از دفاتر پیشخوان دولت اقدام شود).
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