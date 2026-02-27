به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مرادمند مدافع فجر سپاسی شیراز پس از شکست دو بر یک این تیم مقابل استقلال در میکسدزون ورزشگاه شهدای شهرقدس به خبرنگاران گفت: بی شک یکی از بهترین تیم های شهرستانی هستیم که می توانیم بازی خوب ارائه دهیم. درباره استقلال نمی خواهم صحبت کنم.

مدافع پیبشین استقلال تاکید کرد: من نزدیک به دوسال است مصاحبه نکرده بودم و الان هم چون شما خبرنگاران را ندیده بودم خواستم بیایم کنار شما باشم.

او با این حال در پایان گفتگویش با خبرنگاران گفت: الان هم فقط به شما می گویم از آقایان بپرسید چه کردید که حسین مرادمند دو سال دچار این اتفاق شد. امیدوارم در فاز دیگری فوتبالم را ادامه دهم و شک نکنید دوباره به روزهای اوجم باز می گردم. این حق من نبود. خیلی مکان ها فحش خوردم که حقم نبود. امروز جایش نیست اما یک روزی مفصل درباره جدایی ام از استقلال صحبت خواهم کرد.