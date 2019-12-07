تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در مرند به ۶۸ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان ویژه مرند، همزمان با سراسر کشور از ۱۰ آذرماه در فرمانداری این شهرستان آغاز شد؛ البته هفته ها پیش از آغاز رسمی زمان ثبت نام، کاربران فضای مجازی، با حدس و گمان های خود، نام کاندیداهایی را مطرح کردند.

در روز اول، ۳ نفر با حضور در ستاد انتخابات شهرستان مرند، ثبت نام کردند، در این روز، از هیچ کدام یک از کاندیداهای مطرح خبری نبود.

همچنین در پایان روز دوم ثبت نام، ۲ کاندیدا در حوزه انتخابیه مرند اقدام به ثبت نام کردند؛ در سومین روز ثبت نام کاندیداهای مجلس در شهرستان مرند نیز روز سه شنبه، ۲ نفر مراحل ثبت نام خود را طی کردند.

اما در روز چهارشنبه چهارمین روز ثبت نام، تعداد ثبت نام کننده ها به ۷ نفر رسید؛ روز پنجشنبه هم علیرغم بارش شدید برف، پرترافیک ترین روز ثبت نام در مرند، بود؛ در این روز، ۱۵ داوطلب ثبت نام کردند، حضور یکی از خواننده های مطرح کشوری در حوزه انتخابیه مرند، برای ثبت نام در انتخابات از نکات قابل توجه این روز بود؛ یکی از کاندیداهای زن نیز همراه خود یک عکاس آورده بود.

تعداد ثبت نامی های روز جمعه در حوزه انتخابیه مرند و جلفا به ۱۰ نفر رسید، اما همه نگاه ها به روز آخر دوخته شده بود، صبح روز شنبه بسیاری از خبرنگاران و رسانه های مرند، در محل فرمانداری حاضر شدند، این روز از شلوغ ترین روزهای ثبت نامی بود.

در روز آخر تعداد ۲۹ داوطلب اعلام کاندیداتوری کردند، با این حساب، تمام داوطلبان ثبت نام کننده در حوزه انتخابیه مرند و جلفا، در مجموع به ۶۸ نفر رسید، از این میان ۸ داوطلب زن و ۳ داوطلب روحانی هستند، چند چهره بسیار جوان نیز به چشم می خورد.

از میان ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه مرندو جلفا، ۸ نفر فرهنگی، یک نفر پزشک، ۳۰ نفر کارمند، ۵ نفر استاد، ۶ نفر وکیل، ۳ نفر بازنشسته، ۱۰ نفر شغل آزاد هستند. همچنین ۱۱ نفر ایثارگر، ۵۸ نفر بدون سابقه داوطلبی انتخابات، ۱۳ درصد زن و ۸۷ درصد مرد هستند.

عدم ثبت نام نماینده فعلی مرند در انتخابات

اما در طول ۷ روز ثبت نام، هر کاندیدا به روشی در محل فرمانداری حاضر شد، یک کاندیدا با کارناوالی متشکل از طیف هایی از اقشار مردم، خود را به فرمانداری رسانده بود، یکی از کاندیداها هم به اتفاق پدر و مادرش به فرمانداری آمد، کاندیدای دیگر نیز به اتفاق همسرش جلوی دوربین خبرنگاران حاضر شد، بسیاری از کاندیداها پس از ثبت نام، با خبرنگاران گفتگو کردند اما برخی حتی حاضر به گرفتن عکس مقابل جایگاه ویژه خبرنگاران نشدند.

برخی از کاندیداها نیز پیش از ثبت نام کاندیداتوری در فرمانداری مرند، با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده و سپس اقدام به ثبت نام کردند.

اما نکته جالب توجه، عدم ثبت نام محمد حسن نژاد نماینده فعلی مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی است، او با صدور بیانیه ای از عدم حضور در انتخابات مجلس خبر داد، این اتفاق، حتی باعث عدم حضور برخی از رقبای نزدیک او در انتخابات شد؛ حسن نژاد ۲ دوره پیاپی به عنوان نماینده مرند و جلفا در مجلس انتخاب شده و از این حیث، در شهرستان مرند رکورددار است.

گفتنی است، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲ اسفندماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود، حوزه انتخابیه مرند و جلفا، یک کرسی در مجلس دارد.

عکس و نگارش: بیت اله احمدی