  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۰۵

پرداخت ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

در بهار امسال، سازمان تامین اجتماعی در بخش مستمری بازنشستگان حدود ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تا پایان سه ماه ابتدای سال جاری یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۴۷۲ بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از این سازمان هر ماه مستمری دریافت می کنند.

مستمری بازنشستگان ۶۸.۴ درصد از تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهد و بعد از آن مستمری بازماندگان با ۲۱.۶ درصد از بزرگترین تعهدات بلندمدت این سازمان محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، در همین مدت ۴۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال در بخش مستمری بازماندگان و ۶ هزار و ۴۰ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال در بخش مستمری ازکارافتادگان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه شده است.

کد مطلب 4798443
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      اين خبر يعني چي !!!!، بهتره اينم بگيد در طول سالها چقدر حق بيمه گرفتند كه حالا اين مستمري بخور رو نمير را ميدند.
    • US ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      مگه ازجیب باباتان میدید که منت میذارید پول خودشان است که شما هم ازش سود میبرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه