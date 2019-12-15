پرداخت ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تا پایان سه ماه ابتدای سال جاری یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۴۷۲ بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از این سازمان هر ماه مستمری دریافت می کنند.

مستمری بازنشستگان ۶۸.۴ درصد از تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهد و بعد از آن مستمری بازماندگان با ۲۱.۶ درصد از بزرگترین تعهدات بلندمدت این سازمان محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، در همین مدت ۴۰ هزار و ۳۴۹ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال در بخش مستمری بازماندگان و ۶ هزار و ۴۰ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال در بخش مستمری ازکارافتادگان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه شده است.