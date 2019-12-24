عرضه کالاهای قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازمخانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازمخانگی» برگزار شد.
شهریور ۹۹، پایان عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار
میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضهکنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دیماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.
وی افزود: بر اساس این توافق، فروشندگانی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشوند، بایستی تا ۵ بهمنماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازمخانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسیهای لازم توسط این اتحادیه، شماره سریالها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدینترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه فروشندگان کالا تا شهریورماه سال آتی فرصت دارند کالاهای فاقد شناسه کالا را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم فروش کالا تا پایان مهلت زمانی مقرر، علاوه بر توقیف کالا توسط بازرسانِ سازمان تعزیرات حکومتی، فروشندگان نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و باید جریمههایی تا ۴ برابر قیمت کالا را بپردازند.
عرضه لوازمخانگی قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی
این مقام مسئول در اتحادیه لوازمخانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در حالحاضر کالای قاچاق توسط برخی سایتها در حال عرضه به بازار است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازمخانگی از جمله «دیجی بانه»، «بانه کالا» و غیره در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایتها به وضوح کالای قاچاق معامله میشود.
وی افزود: نکته عجیبتر این است که این سایتها برای تبادلات مالی خود از درگاههای رسمی بانکمرکزی نیز استفاده میکنند؛ بنابراین باید پرسید که چرا به سایتهایی که مجوز فروش کالا ندارند اجازه راهاندازی درگاه برای پرداخت داده شده است؟
میری با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اتحادیه لوازمخانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بر این شد که فهرست کامل این سایتها استخراج شود، اظهارداشت: در همین راستا به زودی درگاههای پرداخت متعلق به سایتهای فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانکمرکزی مسدود خواهد شد.
نقش برجسته دو بندر جنوبی در قاچاق لوازم خانگی
میری با اشاره به آخرین وضعیت ورود کالای قاچاق به داخل کشور گفت: در حالحاضر لوازمخانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور شده و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع میشود.
عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در بازار صحت ندارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در پایان با اشاره به شایعاتی پیرامون عدم فروش کالای ایرانی در بازار امین حضور تهران گفت: در حالحاضر این مساله برای فروش کالاهای ایرانی بیمعنا است و اگر موردی هم باشد برای کالاهای قاچاق است؛ اگر این موضوع برای کالاهای تولید داخلی رؤیت شد، مردم میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا با اتحادیه لوازمخانگی برای رفع مشکل ارتباط برقرار کنند.
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