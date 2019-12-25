لیگ بسکتبال به نیم فصل دوم رسید/ جدال قهرمان با زخم خورده

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته اول از نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال فردا پنجشنبه برگزار می شود. در این هفته از رقابت ها مهرام که با پیروزی برابر مس کرمان در دیدار معوقه خود موفق به کسب عنوان قهرمانی نیم فصل شد، میزبان ذوب آهن است.

شاگردان مهران حاتمی در تیم ذوب آهن در حالی این دیدار را برگزار می کنند که با حکم کمیته انضباطی فدراسیون بازنده دیدار معوقه خود مقابل شهرداری گرگان معرفی شدند و بدین ترتیب حتی از کسب حداقل امتیاز ممکن از این رقابت هم بی نصیب ماندند، مسئله ای که می تواند در پایان نیم فصل به ضرر آنها تمام شود به خصوص اگر نتوانند از دیدارهای پیش رو نتیجه موردنظر را بگیرند.

همزمان با مهرام، دیگر مدعیان لیگ برتر بسکتبال هم برگزارکننده اولین دیدار خود در مرحله برگشت مسابقات هستند. در چارچوب این دیدارها پتروشیمی بندرامام در دیدار خانگی به مصاف نیروی زمینی می رود که با تنها ۲ برد نیم فصل اول را تمام کرد. شهرداری گرگان میزبان شهرداری بندرعباس است و نفت آبادان هم در تهران برگزارکننده رقابتی نزدیک با اکسون خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم ( هفته اول از مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۹۸/۱۰/۵

* اکسون تهران - نفت آبادان

* شهرداری گرگان - شهرداری بندرعباس

* شورا و شهرداری قزوین - شیمیدر قم

* پتروشیمی بندرامام - نیروی زمینی تهران

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان

* توفارقان آذرشهر - آویژه صنعت مشهد

* مس کرمان - رعد پدافند هوایی شهرکرد