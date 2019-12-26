تونس وارد هیچ ائتلافی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ریاست جمهوری تونس با صدور بیانیه ای به سخنان مسئولان دولت وفاق ملی لیبی در خصوص ائتلاف با تونس واکنش نشان داد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تازگی به تونس سفر کرده است. ترکیه در حال حاضر از دولت وفاق ملی لیبی حمایت می کند و وزیر کشور این دولت امروز اعلام کرده بود که دولت وفاق ملی لیبی در کنار ائتلاف ترکیه، تونس و الجزایر در برابر ارتش ملی لیبی می ایستد.

ریاست جمهوری تونس نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این کشور هرگز عضوی از یک ائتلاف نخواهد بود و نمی پذیرد خاک این کشور تحت حاکمیت دولتی دیگر درآید.

وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرده بود: دولت وفاق ملی در یک صف و در کنار ترکیه، تونس و الجزایر می ایستد تا به منافع ملت لیبی و ثبات این کشور خدمت کند.

وی تصریح کرد: طرابلس به صورت رسمی درخواست خود را از ترکیه برای دریافت حمایت نظامی در صورت وخیم تر شدن درگیری ها در اطراف پایتخت ارائه خواهد کرد.