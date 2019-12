جزئیات ضریب درس زبان انگلیسی آزمون ارشد گروه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ضرایب درس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ٩٩ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

بر اساس اعلام مراجع ذیربط، برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب ٣، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب ٢ و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب ٣ اعمال خواھد شد.

آزمون درس زبان بصورت عمومی ، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی (Upper intermediate) متوسط به بالا برگزار می شود. لذا جھت آماده شدن برای آزمون ارشد مطالعه کتابھای زیر می تواند مفید باشد:

۱. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. ۱-۴). USA: Thompson. ۲۰۰۸.

۲. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. ۲۰۰۷.

۳. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. ۲۰۱۳ (۱۳۹۱).

۴. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. ۲۰۰۰.

۵. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

۶. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. ۱-۳). Cambridge University Press.

منابع درس زبان انگلیسی آزمون در ابتدای منابع اعلام شده درج شده است.

مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته ھای آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی١٣٩٩ -١۴٠٠ نیز برای ۸۳ رشته علوم پزشکی و ۴ رشته داروسازی اعلام شده است.