جایزه نایب قهرمانی علیرضا فیروزجا در مسابقات جهانی آب رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزجا شطرنجباز۱۶ ساله ایرانی که با پرچم فیده در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است در بخش سریع این مسابقات و در رقابت با ۳۲۸ شطرنجباز دیگرشرکت کننده موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد و اینگونه بخشی از جایزه نقدی تعیین شده برای نفرات برتر را از آن خود کرد.

۳۵۰ هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده شطرنجبازان شرکت کننده در بخش سریع مسابقات قهرمانی جهان بود. سهم نفر اول این رقابت ها ۶۰ هزار دلار بود ۵۰، ۴۰ و ۳۰ هزار دلار هم به ترتیب برای نفرات دوم، سوم و چهارم تعیین شده بود.

بدین ترتیب علیرضا فیروزجا به واسطه قرار گرفتن در جایگاه دوم جهان مستحق دریافت پاداش ۵۰ هزار دلاری شد اما ۴۰ هزار دلار نصیب وی شد! دلیل کاهش رقم جایزه نقدی فیروزجا هم امتیازی او با نفرات سوم و چهارم است.

در جدول رده بندی نهایی مسابقات سریع قهرمانی جهان بعد از «مگنوس کارلسن» نروژی که با ۱۱.۵ امتیاز قهرمان شد، علیرضا فیروزجا با ۱۰.۵ امتیاز دوم شد. «ناکامورا» شطرنجباز ژاپنی الاصل که با پرچم آمریکا در مسابقات شرکت می کند و «ولادیسلاو آرتیمیف» از روسیه هم با امتیاز مشابه فیروزجا در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

به همین دلیل یعنی به دلیل امتیاز مشابه نفرات دوم تا چهارم، هر یک از آنها صاحب ۴۰ هزار دلار جایزه نقدی شدند.

مسابقات شطرنج قهرمانی جهان از امروز یکشنبه در بخش برق آسا پیگیری می شود و علیرضا فیروزجا در این بخش هم با پرچم فیده به مصاف حریفان خود می رود.

رقابت های برق آسا قهرمانی جهان در دو بخش آزاد و بانوان برگزار می شود. رقابت های این دو بخش به ترتیب در ۲۱ و ۱۷ دور پیگیری خواهد شد.

جوایز نقدی در نظرگرفته شده برای بخش برق آسا مسابقات قهرمانی جهان و نحوه تقسیم آن مانند بخش سریع است.