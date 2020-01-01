کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در هیچ مقطعی در دستور کار نیست

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها گفت: درباره بحث تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاهها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، قاعدتاً، ظرفیتهایی که دانشگاهها اعلام میکنند مد نظر است.
وی ادامه داد: بنابراین دفتر گسترش حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم شرایط دانشگاهها را با آنچه تقاضا دادهاند، تطبیق میدهد علی القاعده برای هیچ مقطع و دورهای توقف پذیرش انجام نمیشود مگر مانعی برای آن باشد مانند اینکه هیئت علمی کافی نباشد، فضای فیزیکی مورد تایید و مناسب نباشد.
وزیر علوم تاکید کرد: بنابراین کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دست نیست.
به گزارش مهر، پیش از این برخی از روسای دانشگاههای برتر عنوان کرده بودند که وضعیت کشور به گونهای است که دانشگاهها باید به سمت کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو پیش بروند.
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