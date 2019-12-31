۱۹۸ هزار مترمربع از زمین های گلستان تحت کشت گلخانه ای قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه رضاعرب ظهر سه شنبه در نشست تخصصی تولیدات گلخانه ای استان گلستان اظهارکرد: از سال ۱۳۹۷ بحث توسعه گلخانه در کشور و استان گلستان با توجه به بحران کم آبی با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی گفت: در استان تا سال ۱۳۹۶، حدود ۱۲ هزار مترمربع زمین سطح کشت گلخانه ای وجود داشت و گلستان رتبه ۲۲ کشور را دارا بود اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به حمایت دولت در خصوص کشت گلخانه ای و با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، سطح کشت گلخانه ای به بیش از ۱۹۸ هزار مترمربع رسیده است.

رضاعرب تصریح کرد: جمع آوری اطلاعات و شناسایی عرصه های مستعد در سطح شهرستان های هدف و ارزیابی براساس مطالعات آمایش سرزمین و امکان سنجی توسعه گلخانه ای استان، برگزاری نشست های هم اندیشی و مشورتی با مسئولان استانی، تشکیل کارگروه های شخصی، بازدید میدانی از عرصه های معرفی شده و غیره جزو اقدامات انجام شده دفتر توسعه گلخانه های استان بود.

حسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم گفت: گلخانه ها براساس استفاده و کاربرد به چهار دسته آموزشی، تحقیقاتی، خانگی و تجاری تقسیم بندی می شوند.

وی یادآور شد: براساس آمارها، سه دهم گلخانه های جهان در ایران استقرار دارند که این عدد با توجه به مساحت کشور ایران، بسیار کم است.

زارعی بیان کرد: در این راستا قرار است تا سال ۱۴۰۴ سطح کشت گلخانه ای کشور به ۵۸ هزار هکتار برسد، اگر این عدد محقق شود، ایران هم در رتبه بندی کشورهای دارای کشت گلخانه ای جایگاه مناسبی پیدا می کند.