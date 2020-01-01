فیلم کوتاه دیگری به جشنواره بین المللی کاستندورف راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کاستندورف در سیزدهمین دوره خود میزبان ۲۱ فیلم کوتاه است که در این میان فیلم کوتاه دیگری ساخته سامان حسین پور و آکو زندکریمی حضور دارد و به رقابت با ۲۰ فیلم دیگر از کشورهای اکراین، سوئیس، یونان، اسپانیا، لهستان، رومانی، بلغارستان، بلاروس، روسیه، فرانسه، صربستان، چین، مجارستان و کرواسی خواهد پرداخت.

جشنواره فیلم کاستندورف توسط امیر کوستوریتسا، کارگردان نامی صربستان و برنده دوبار نخل طلای کن پایه‌گذاری شده است، هر سال سینماگران برجسته جهان را دعوت می‌کند تا به عنوان داور یا میهمان ویژه در این رویداد سینمایی حضور داشته باشند.

کاستندورف، نام روستایی سینمایی است که امیر کاستوریتسا آن را در کوه‌های صربستان، در ۲۵۰ کیلومتری بلگراد (پایتخت صربستان) برای ساخت فیلم «زندگی یک معجزه است» بنا کرده بود و نامش هم برگرفته از ابتدای نام خانوادگی او به اضافه کلمه آلمانی دورف به معنی روستاست.

سامان حسین‌پور و آکو زندکریمی، دو فیلمساز اهل سنندج با فیلم «دیگری» به کاستندروف سفر می‌کنند. این فیلم به تازگی در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت و جایزه دوم بخش سینما و کتاب را از آن خود کرد.

سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم و موسیقی کاستندورف از ۱۳ تا ۱۸ ژانویه در دهکده سینمایی کاستندورف برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه دیگری محصول مشترک ایران و هند است و تهیه کنندگی آن را سامان حسین پور و آکو زندکریمی، راویندر داکا، دیمن زندی و انجمن سینمای جوانان ایران بر عهده داشته است. این فیلم داستان مردی است که دیگری زندگی او را می‌رباید.