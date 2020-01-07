«عقلانیت و آزادی» آمارتیا سن به زودی ترجمه و منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عقلانیت و آزادی» یکی از عمیقترین و برجستهترین کتابها در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی است که تاکنون به رشته تحریر درآمده است.
آمارتیا سن، فیلسوف و اقتصاددان هندی الاصل انگلستان و برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ و استاد کنونی دانشگاه هاروارد در این اثر با پیوند نظاممند عقلانیت و آزادی، نگاه متعارف به عقلانیت را به چالش کشیده و از آن عبور کرده است. او به آزادی بهمثابه عقلانیت اجتماعی مینگرد.
از دیدگاه سن، بین عقلانیت و آزادی ربط وثیقی وجود دارد و بدون فهم و درک عمیق یکی، دیگری را نمیتوان فهمید. به بیان دیگر، آزادی به عقلانیت و عقلانیت به آزادی وابسته است، چون بدون داشتن آزادی، انتخاب عقلانی ممکن نیست.
سن این دیدگاه را که عقلانیت فقط بهدنبال حداکثر کردن نفع شخصی فرد است رد میکند و میگوید این دیدگاهِ جزمی، حق عقل و عقلانیت را ادا نمیکند و اگر بر جنبهی فرصتی آزادی تمرکز کنیم، مفهوم آزادی و عقلانیت میتواند ما را بسیار فراتر از نفع شخصی فرد رهمنون سازد.
تاکنون کتابهای توسعه به مثابه آزادی، اخلاق و اقتصاد، برابری و آزادی، ایده عدالت؛ هویت و خشونت و کیفیت زندگی (مجموعه مقالات به کوشش آمارتیا سن و نوسبام) به فارسی ترجمه شده است.
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