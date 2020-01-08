به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس شورای عالی انقلاب یمن سخنانی را در خصوص عملیات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه تروریستهای آمریکایی در عراق مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد: سخنان ایرانی‌ها درباره تداوم پاسخ به تجاوزها از جمله مهمترین عوامل بازدارنده محسوب می شود.

الحوثی گفت: جنایت های مختلف به وسیله سلاح های آمریکایی صورت می گیرد؛ همان سلاح هایی که ملت یمن را می کشند در عراق نیز دست به جنایت می زنند.

گفتنی است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پایگاه‌های «عین الاسد» و «اربیل» عراق که میزبان تروریست‌های آمریکایی هستند را در نخستین گام از انتقام سخت، هدف شلیک دهها موشک بالستیک قرار داد.