پوستر «زخم مدینه» منتشر شد/ معرفی بازیگران و عوامل نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زخم مدینه» که به زندگی و شهادت حضرت زهرا (س) می پردازد با نویسندگی مهدی متوسلی و کارگردانی عبدالرضا کیهانی از ۱۹ دی تا ۶ بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه فرهنگی ایوان شمس اجرا می شود.

در این اثر نمایشی جلیل فرجاد، مالک سراج، اسدالله بابایی، مهدی امینی با همراهی گروهی از بازیگران به ایفای نقش می پردازند.

سعید ذهنی آهنگساز، علی وطن دوست طراح دکور و محمد نصرالهی سرپرست گروه همسرایان نمایش «زخم مدینه» هستند.

«زخم مدینه» کاری از مؤسسه فرهنگی «فدک» است که به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران و برج میلاد تهران روی صحنه می رود.

رزرو و هماهنگی جهت تهیه بلیت این اثر نمایشی از طریق شماره تلفن های ۱۳-۶۶۴۸۵۳۱۲ امکانپذیر است.