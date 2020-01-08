  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

در آستانه آغاز اجرا؛

پوستر «زخم مدینه» منتشر شد/ معرفی بازیگران و عوامل نمایش

پوستر «زخم مدینه» منتشر شد/ معرفی بازیگران و عوامل نمایش

پوستر نمایش «زخم مدینه» که از روز پنجشنبه ۱۹ دی در مجموعه فرهنگی ایوان شمس به صحنه می رود، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زخم مدینه» که به زندگی و شهادت حضرت زهرا (س) می پردازد با نویسندگی مهدی متوسلی و کارگردانی عبدالرضا کیهانی از ۱۹ دی تا ۶ بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه فرهنگی ایوان شمس اجرا می شود.

در این اثر نمایشی جلیل فرجاد، مالک سراج، اسدالله بابایی، مهدی امینی با همراهی گروهی از بازیگران به ایفای نقش می پردازند.

سعید ذهنی آهنگساز، علی وطن دوست طراح دکور و محمد نصرالهی سرپرست گروه همسرایان نمایش «زخم مدینه» هستند.

«زخم مدینه» کاری از مؤسسه فرهنگی «فدک» است که به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران و برج میلاد تهران روی صحنه می رود.

رزرو و هماهنگی جهت تهیه بلیت این اثر نمایشی از طریق شماره تلفن های ۱۳-۶۶۴۸۵۳۱۲ امکانپذیر است.

کد مطلب 4820243
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها