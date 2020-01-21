به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دانشور گفت: فعالیت‌های متمرکز حوزه آموزش شهروندی در مدارس، از اول بهمن ماه با ابلاغ دستورالعمل اداره کل آموزش شهروندی به مناطق ۲۲ گانه در راستای استفاده از ظرفیت کودک و نوجوان در حوزه فرهنگ‌سازی، شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت در اداره شهر، اجرایی می‌شود.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل طرح «مدارس دوستدار شهر» در چهار محور آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی، محیط زیست و پسماند، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی و مدیریت بحران در مدارسی که شهردار مدرسه در آنها مستقر شده و مدارس ابتدایی همیار شهر برگزار و بیش از ۱۶۰ هزار دانش‌آموز فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار کرد: این برنامه‌های آموزشی در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید و ارسال محتوای آموزشی در قالب کتاب، بروشور و پوستر، اجرای نمایش و برگزاری اردوهای فرهنگی و آموزشی در حوزه آموزش شهروندی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مدارس دوستدار شهر به همت اداره‌کل آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهرری برگزار می‌شود، عنوان کرد: فاز اول طرح با همکاری سازمان پسماند در قالب طرح «کاپ» این سازمان و سازمان آتش‌نشانی در ۵۵۰ مدرسه برگزار می‌شود.

دانشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از فعالیت‌های اداره کل آموزش‌های شهروندی، آموزش حقوق و تکالیف شهروندی است و دانش آموزان گروه سنی آموزش پذیری هستند، جامعه هدف این طرح، دانش آموزان تعیین شدند تا کودکان علاوه بر آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی، به عنوان سفیران طرح در خانواده‌ها و جامعه ایفای نقش کنند.