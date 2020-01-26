۱۸قرارداد بازارسازی محصولات دانش بنیان بین ایران و ترکیه منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در رأس هیئتی با حضور ۸۰ شرکت دانش بنیان به ترکیه و استانبول سفر کرد. در این سفر دو روزه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیداری با وزیر صنعت و تجارت ترکیه و رئیس شورای ملی علوم، تحقیقات و فناوری این کشور دیدار داشت.

در این دیدارها، ستاری به اهمیت تبادل فناورانه ایران و ترکیه تأکید کرد. این سفر دو روزه در راستای توسعه مراودات علمی بین المللی و تبادلات فناورانه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف و همچنین به منظور بازارسازی محصولات دانش بنیان و فناور ایرانی انجام شده است.

دکتر اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص ماحصل سفر شرکت‌های دانش بنیان و معاون علمی ریاست جمهوری به ترکیه گفت: ترکیه و ایران دو کشور بزرگ اسلامی هستند که تبادلات دیرینه ای در زمینه‌های مختلف با یکدیگر دارند که این همکاری‌ها به سال‌های متمادی باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه دو ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور به هم نزدیک هستند ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که بتوانیم سطح همکاری‌های خود را هم از نظر علم و فناوری با این کشور بالا ببریم.

قادری فر با تأکید بر اینکه ایران در بسیاری از حوزه‌های علمی پیشتاز در خاورمیانه است، گفت: به عنوان مثال در حوزه‌های نانوفناوری، زیست فناوری، سلول‌های بنیادی و علوم شناختی دانشمندان برجسته و شرکتهای دانش بنیان بسیار موفقی داریم که فعالیت‌های چشمگیری انجام داده اند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبری معاونت علمی ادامه داد: از سوی دیگر، ترک‌ها نیز در حوزه‌های بازرگانی و تجارت قوی هستند، بنابراین فکر می‌کنیم که این موضوع از منظر علم و فناوری می‌تواند در بازارسازی و انتقال فناوری از ایران به ترکیه و همچنین قرار دادن این کشور به عنوان دروازه ورود فناوری و محصولات دانش بنیان به اروپا و منطقه نقش بسزایی ایفا کند.

قادری فر تعامل بین ترکیه و ایران را در افزایش صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی مؤثر دانست و گفت: ترکیه می‌تواند نقش کلیدی در زمینه ورود محصولات ایرانی به این کشور و سایر کشورهای اروپایی ایفا کند.

وی با اشاره به روز دوم این سفر در ترکیه گفت: در روز دوم مذاکرات B۲B بین شرکت‌های ایرانی، فناوران، نوآوران و بازرگانان ترک انجام شد که در این نشست‌ها بیش از ۴۰۰ نفر حضور داشتند.

قادری با بیان اینکه در نشست B۲B بیش از دو سوم جمعیت متقاضی حاضر از فناوران، نوآوران و بازرگانان ترک بودند، گفت: این نشان می‌دهد که ظرفیت عظیمی برای صادرات فناوری ایرانی به ترکیه وجود دارد.

انعقاد ۱۸ سند همکاری بین ترک‌ها و فناوران ایرانی

وی با اشاره به ماحصل تفاهمات ایرانی‌ها و ترکیه‌ای ها در سفر دو روزه گفت: در این سفر ۱۸ سند همکاری یا قرارداد قطعی بین چند شرکت ایرانی و همتایان ترک به امضا رسید.

قادری فر با بیان اینکه این قراردادهای همکاری در راستای تبادل فناوری و بازارسازی محصولات دانش بنیان منعقد شده است، گفت: این سندها در حوزه‌های سلول بنیادی، علوم شناختی، الکترونیک و زیست فناوری و… بودند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبری معاونت علمی افزود: همچنین معاون علمی به ظرفیت‌های پلتفرم بازگشت ایرانیان غیرمقیم در خارج از کشور اشاره کرد و از دانشجویان ایرانی مقیم در ترکیه به عنوان سفیران فرهنگ و علم خواست که در زمینه تبادلات فناورانه نقش کلیدی خود را به بهترین نحو ایفا کنند.

قادری فر با بیان اینکه همچنین جلسه‌ای با حضور اعضای اتاق بازرگانی و سفیر ایران در ترکیه، استاندار استانبول و برخی مقامات محلی برگزار شد، گفت: در این جلسه تجار و بازرگانان ترک مسائل و مشکلات خود را در راستای تجاری سازی محصولات دانش بنیان و همکاری‌های مشترک مطرح کردند و همواره به همکاری‌های بین ایران و ترکیه در سطح علمی و فناوری تأکید داشتند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری با کشور ترکیه در زمینه‌های علمی و فناوری گفت: ما فکر می‌کنیم که توسعه همکاری‌های دو کشور در شرایط حاضر، می‌تواند باب همکاری نزدیکی را بین دو کشور و دو ملت ایران و ترکیه فراهم کند. ضمن اینکه ما ظرفیت‌های خوبی در زمینه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان داریم که این می‌تواند فرصتی برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان و ارتقای بازار محصولات باشد.