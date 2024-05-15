به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد دانشگاه معارف اسلامی (تحت نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) برای پذیرش دانشجو در نیم ‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ (ترم مهر ۱۴۰۳) در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، با یاری خداوند متعال برگزار شد.

این آزمون با ۵۵۵ داوطلب، جهت گزینش دانشجو (ویژه برادران و خواهران طلبه) در رشته‌های مدرسی معارف قرآن و حدیث، مدرسی مبانی نظری اسلام، مدرسی اخلاق اسلامی، مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرسی انقلاب اسلامی، مشاوره با رویکرد اسلامی، ارتباطات و تبلیغ فرهنگی، مدیریت سازمان ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامی، انجام شد.

نتایج اولیه آزمون در اواسط خرداد ماه اعلام می‌ شود و داوطلبانی که رتبه‌های بالا را احراز کرده‌اند، دو برابر ظرفیت برای هر رشته، برای مصاحبه دعوت می‌شوند.

پس از مشخص شدن نمرات مصاحبه، نتایج نهایی از جمع نمره آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان حاصل می‌ شود و سپس از طریق سایت دانشگاه، به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

پذیرفته‌شدگان نهایی، از ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ مشغول به تحصیل خواهند شد.