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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۸

برای حضور در وزارت صنعت؛

«داریوش اسماعیلی» از نمایندگی مجلس استعفا داد

«داریوش اسماعیلی» از نمایندگی مجلس استعفا داد

نماینده سروستان برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگی مجلس استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی استعفای «داریوش اسماعیلی» نماینده سروستان اعلام وصول شد.

در متن استعفای وی آمده است: «رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چهار ماه قبل خواستار حضور وی در این وزارتخانه برای برعهده گرفتن مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی شده بود. به همین دلیل اسماعیلی در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نکرد و هم اکنون خواستار استعفا است.»

هیئت رئیسه مجلس نیز این استعفا را اعلام وصول کرد.

بررسی این استعفا هفته جاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4835256

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      پول پول بیشتر می آورد و احساس تکلیف برای جمع کردن این پول ها به بعضی ها فشار وارد میکند.

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