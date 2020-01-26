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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۰۹

معاون وزیر کار خبر داد؛

ارائه خدمات غیرحضوری کارگران و کارفرمایان از ۲۲بهمن در سراسر کشور

ارائه خدمات غیرحضوری کارگران و کارفرمایان از ۲۲بهمن در سراسر کشور

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خدمات سامانه جامع روابط کار با ۲۲ زیرسامانه تا ۲۲ بهمن ماه به طور کامل در سراسر کشور عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی اظهار داشت: معاونت روابط کار در راستای صیانت از نیروی کار و اجرای دقیق و شفاف قوانین و مقررات و ارائه هر چه بهتر و سریع‌تر خدمات به جامعه هدف خود تصمیم گرفت تمام خدمات خود را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی ارائه دهد.

وی گفت: در این خصوص تمام زیر ساخت‌های لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان مقررات رادیویی، نهاد ریاست جمهوری و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های نظارتی کشور سامانه جامع روابط کار راه اندازی شد.

شاکرمی با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت در خصوص اجرای شفافیت در امور گفت: اساس کار این سامانه بر شفافیت و سلامت اداری پایه گذاری شده است تا موجبات جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها و تبعیض ارتباطی را فراهم کند؛ همچنین باعث تسریع و تسهیل در روند رسیدگی‌ها شود.

وی در ادامه افزود: امروز یکی از نگرانی‌های جامعه هدف قراردادهای سفید امضا است که با راه اندازی این سامانه و بارگذاری تمام قراردادها در آن و نظارت مستقیم مسئولین نظارتی این سامانه بخش عمده ای از این نگرانی‌ها برطرف می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای این سامانه ابتدا در استان تهران و اردبیل به صورت پایلوت اجرایی شده و تا امروز در بیش از ۲۰ استان کشور با ۱۹ زیرسامانه آماده ارائه خدمت و فعالیت است که این ارائه خدمات تا ٢٢ بهمن ماه در کل کشور با ۲۲ زیر سامانه به طور کامل عملیاتی می‌شود.

شاکرمی گفت: کارگران و کارفرمایان برای استفاده از خدمات این سامانه باید ابتدا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند و سپس می‌توانند شخصاً با ورود به سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls. gov.ir از تمام خدمات آن استفاده کنند.

کد مطلب 4835920

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