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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۲:۳۰

اعلام آمادگی حماس برای دیدار فوری با سران فتح

اعلام آمادگی حماس برای دیدار فوری با سران فتح

رئیس دفتر سیاسی حماس روز یکشنبه آمادگی خود را برای دیدار با سران جنبش فتح به منظور بررسی راه مقابله با طرح معامله قرن آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسماعیل هنیه» روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «فلسطین سرزمین ما و خاک ماست و جواهر گرانبهایی است که قابل مذاکره و خرید و فروش هم نیست و ما آشکارا مخالفت خود را با توطئه معامله قرن اعلام می‌کنیم و آن را نبردی می‌دانیم که عقب نشینی در آن بر ما حرام است».

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: «ما آماده دیدار فوری با برادران جنبش فتح و همه گروه‌ها در قاهره هستیم تا خط خود را ترسیم کنیم و زمام مسئله خود را در اختیار بگیریم و در جبهه دفاع از قدس، سرزمین و مقدسات خود با هم متحد شویم و یکصدا اعلام کنیم که معامله قرن هرگز تصویب نخواهد شد و هجمه استعماری جدید ساقط خواهد شد. وطن پیروز خواهد شد و متجاوزان نابود خواهند شد».

مجلس ملی فلسطین نیز مخالفت قاطع خود را با هر گونه نقشه یا تلاش برای آسیب زدن به حقوق غیرقابل انکار فلسطین اعلام کرد.

گفتنی است که رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «بنی گانتز» رقیب انتخاباتی وی برای سفر به واشنگتن و رایزنی در مورد معامله قرن دعوت کرد. ترامپ وعده داده است که تا روز سه‌شنبه از این طرح رونمایی کند. گفته می‌شود این طرح حق پایتختی قدس را از فلسطینی‌ها سلب کرده، الحاق شهرک‌های صهیونیست‌نشین را به رسمیت شناخته و آوارگان فلسطینی را از حق بازگشت به موطن خود محروم می‌کند.

کد مطلب 4836070

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