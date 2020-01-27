علیرضا قربانی «عاشقانه نیست» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی به یاد تمامی جانباختگان و بازماندگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی تک آهنگ «عاشقانه نیست» به آهنگسازی حسام ناصری از پروژه «با من بخوان» را منتشر کرد.

در این قطعه اهورا ایمان ترانه سرا، حسام ناصری آهنگساز و نوازنده پیانو، امین عطایی نوازنده ویولن و ویولا، مهرداد عالمی نوازنده ویولنسل، آرش پاکزاد میکس و مستر و نگین گودرزی هم خوان گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

علیرضا قربانی در یادداشتی به بهانه انتشار این قطعه توضیح داده است:

«آهنگ «عاشقانه نیست» داستان این روزهای همه ما است که در سوگ عزیزان پرافتخار وطن هستیم اما تنها راه عبور از این روزهای سخت، کنار هم بودن و خواندن از امیدی است که در دلهامان کمرنگ شده است.

تک آهنگ عاشقانه نیست از پروژه با من بخوان به یاد تمامی جانباختگان و بازماندگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر شد. به امید آنکه مرهمی بر دل‌های داغدارمان باشد.»

در متن ترانه قطعه «عاشقانه نیست» آمده است:

شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ

فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد

در زلف شب گره بزن آن زلف مست را

شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد

حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند

ما را نصیب دیگری از این زمانه نیست

با من از عاشقانه ترین لحظه ها بخوان

حتی اگر هوای دلی عاشقانه نیست

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم

با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم

با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

شاید شبی که می برد افسانه مرا

روزی برایم از تو نشانی بیاورد

شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت

در جان خسته تاب و توانی بیاورد

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم

با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم

با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم