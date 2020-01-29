مجلس عملکرد وزارت خارجه در ارتباط با کشورهای منطقه را بررسی کند

جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره مذاکره با آمریکا، اظهار داشت: مصالح و امنیت ملی حکم میکند که نگاه دولتمردان با سیاستها و اصول نظام جمهوری اسلامی منطبق باشد و آنان نباید مباحثی را مطرح کنند که با منافع ملی در تعارض باشد.
وی با بیان اینکه صحبتهای وزیر امور خارجه درباره مذاکره با آمریکا به هیچ وجه زیبنده نبود، ادامه داد: لازم است که مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر وزیر امور خارجه را جهت پاسخگویی در این باره به صحن علنی احضار کند و در صورتی که وی نتواند نمایندگان را بابت این حرفهایش قانع کند، لازم است که از سمتش عزل شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و حتی کشورهای اروپایی هم همسو با آمریکا هستند، لازم است که مسئولان نظام با یکدیگر در اعلام مواضع و همچنین اقدام هماهنگ باشند.
وی با اشاره به اینکه اروپاییها مدتی طولانی است که کشورمان را معطل وعدههای بیاساس و تو خالی خود کردهاند، اظهار داشت: توجه صرف وزارت امور خارجه به آمریکا و اروپا درست نیست و در شرایط فعلی ضرورت دارد که ارتباط وزارت امور خارجه با کشورهای منطقه و شرق تقویت شود.
کوچکینژاد با بیان اینکه لازم است که مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت امور خارجه در ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد، گفت: متأسفانه نگاه چندگانه نمایندگان مجلس باعث شده است که وزیر امور خارجه بتواند بحث مذاکره مجدد با آمریکا را مطرح کند در حالی که اگر همه نمایندگان برخورد قاطعی با وزیر امور خارجه به دلیل چنین مواضعی میکردند، وزیر امور خارجه به خودش اجازه نمیداد که چنین موضوعی را مطرح کند.
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