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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۱

ادامه حملات نیروهای وابسته به «حفتر» به شهرهای لیبی

ادامه حملات نیروهای وابسته به «حفتر» به شهرهای لیبی

نیروهای ارتش ملی لیبی وابسته به خلیفه حفتر مجددا مناطقی را در این کشور بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر مجدداً مواضعی را در جنوب شهر «مصراته» و شهر «زلیتن» بمباران کردند.

این نیروها پیشتر نیز مواضع مذکور را هدف حملات خود قرار داده بودند.

این در حالی است که پیشتر گزارش های رسانه ای از توافق دو طرف بر سر تحقق آتش بس در این کشور خبر داده بودند؛ آتش بسی که با حملات نیروهای وابسته به حفتر عملاً نقض شده است.

حملات نیروهای حفتر در مناطق مختلف این کشور انتقادات فراوانی را در سطح نهادهای بین المللی برانگیخته است.

نیروهای حفتر برای تسلط بر طرابلس و تصرف پایتخت لیبی از هدف قرار دادن مناطق مسکونی نیز ابایی ندارند.

کد مطلب 4840720
فاطمه صالحی

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