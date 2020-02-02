جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد نمایندگان مجلس دهم، گفت: مجلس دهم نسبت به مجالس قبل ضعیف است و علت اصلی این مسئله آن است که بیشتر نمایندگان این دوره، چهرههای سیاسی شاخص و افرادی تأثیرگذار نیستند.
وی با بیان اینکه نبود چهرههای سیاسی تأثیرگذار روی آرایش فراکسیونهای مجلس اثر منفی گذاشت، افزود: در مجالس گذشته دو فراکسیون قدرتمند وجود داشت اما در این دوره هیچ فراکسیون قدرتمندی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده است که در طرحها و لوایح مهم و همچنین رأی اعتماد و استیضاح وزرا مشخص نباشد که موضع نمایندگان دقیقاً چیست.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبود فراکسیون اکثریت در مجلس باعث شده است که لابیگری و باندبازی تقویت شود که این مسئله هم باعث ضعف مجلس دهم شده است.
کوچکینژاد با انتقاد از عملکرد اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس، گفت: اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس دارای یک خط مشی هستند و سیاست اصلی آنان حمایت از دولت است و همواره سعی میکنند که با دولت هماهنگ باشند.
وی با اشاره به اینکه اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، توجهی به دولت و خواستههای آنان ندارند و دغدغه اصلیشان حل مشکلات مردم است، اظهار داشت: اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس به شدت وابسته به دولت هستند و رسالت اصلیشان، پیگیری سیاستهای دولت در مجلس است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس توجهی به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ندارند، گفت: نمایندگان این دو فراکسیون تاکنون بیشتر به دنبال تصویب لوایح سیاسی چون FATF بودهاند و به جای توجه به حل مشکلات اقتصادی مردم، ترجیح میدهند که به موضوعات سیاسی ورود کرده و در این زمینهها هم با دولت همراهی کنند.
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