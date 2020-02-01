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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

امام جمعه دهلران:

امام خمینی (ره)ریشه استکبار و استعمار را خشکاند

امام خمینی (ره)ریشه استکبار و استعمار را خشکاند

دهلران-امام جمعه دهلران گفت: امام خمینی (ره)ریشه استکبار، استبداد و استعمار را خشکاند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن موسوی صبح شنبه در آیین زنگ انقلاب همزمان با ۱۲ بهمن ۹۸ به صورت نمادین در دبستان دخترانه راضیه شهر دهلران و دیگر مدارس شهری و روستایی این شهرستان نواخته شد، گفت: ۱۲ بهمن روزی تاریخی در تقویم کشور است و امام امت در چنین روزی بعد از سال‌ها مبارزه و دوری از وطن به میهن اسلامی بازگشت.

وی گفت: انقلاب اسلامی در دنیا بی نظیر است چرا که این انقلاب به رهبری امام (ره) در مسیر حکومت پیامبران و امام آن و از همه مهمتر در مسیر امام زمان (عج) قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: امام (ره) اسلام را احیا کرد چرا که طاغوت فرقه‌ها و گروه‌های انحرافی را جایگزین اسلام کرده بود ولی شجاعت حضرت امام (ره) باعث شد همه نقش‌های دشمنان نقش بر آب شود.

امام جمعه شهرستان دهلران افزود: امام (ره) برای خدا قیام کرد و ریشه استکبار، استعمار و استبداد را خشکاند.

حجت اسلام موسوی بیان داشت: امروز با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف فناوری، نظامی، علمی، انرژی هسته‌ای و کشاورزی در کشور هستیم.

کد مطلب 4840986

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