زنان رکوردار شرکت در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نخستین دور انتخاب آثار در مؤسسه هنرهای تجسمی معاصر دبیرخانه جشنواره به پایان رسید و شورای هنری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، از میان ۵۹۶۸ اثر رسیده به دبیرخانه از ۳۰۳۲ هنرمند، ۴۵۰ اثر را از ۳۳۶ هنرمند در مرحله اول برای نمایشگاه انتخاب کردند.

از میان ۳۰۳۲ هنرمند شرکت کننده در این دوره از جشنواره، ۱۶۹۲ شرکت کننده زن و ۱۳۴۰ شرکت کننده مرد هستند. همچنین بر اساس مدک تحصیلی بیشترین شرکت کنندگان را افرادی با کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل می‌دهند که به ترتیب ۱۴۱۵ نفر از شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی، ۸۳۳ نفر از شرکت کنندگان دارای کارشناسی ارشد، ۴۸۶ شرکت کننده دارای دیپلم، ۲۴۷ نفر از شرکت کنندگان دارای کاردانی، ۶ شرکت کننده دارای تحصیلات حوزوی و ۴۵ شرکت کننده نیز دارای مدرک دکترا هستند.

همچنین بیشترین هنرمندانی که در این جشنواره اثر ارسال کردند به ترتیب از استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی هستند. بنا به اعلام دبیرخانه تعداد هنرمندان شرکت کننده به تفکیک استان‌ها عبارتند از: ۱۰۶۸ هنرمند از استان تهران، ۲۷۶ هنرمند از استان اصفهان، ۲۲۵ هنرمند از استان خراسان رضوی، ۱۵۸ هنرمند از استان البرز، ۱۳۵ هنرمند از استان فارس، ۹۹ هنرمند از استان خوزستان، ۹۸ هنرمند از استان آذربایجان شرقی، ۹۷ هنرمند از استان مازندران، ۷۸ هنرمند از استان گیلان، ۷۵ هنرمند از استان قم، ۶۳ هنرمند از استان همدان، ۶۱ هنرمند از استان آذربایجان غربی، ۵۷ هنرمند از استان کردستان، ۵۱ هنرمند از استان اردبیل، ۵۱ هنرمند از استان کرمانشاه، ۴۲ هنرمند از استان لرستان، ۴۲ هنرمند از استان مرکزی، ۴۱ هنرمند از استان زنجان، ۴۱ هنرمند از استان کرمان، ۳۹ هنرمند از استان یزد، ۳۷ هنرمند از استان چهارمحال و بختیاری، ۳۶ هنرمند از استان قزوین، ۳۴ هنرمند از استان سمنان، ۳۰ هنرمند از استان گلستان، ۲۱ هنرمند از استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۷ هنرمند از استان خراسان جنوبی، ۱۶ هنرمند از استان هرمزگان، ۱۵ هنرمند از استان خراسان شمالی، ۱۱ هنرمند از استان سیستان و بلوچستان، ۱۰ هنرمند از استان ایلام، ۸ هنرمند از استان بوشهر اثر ارسال کردند.

بر این اساس، در نهایت از میان آثار ارسالی شورای هنری جشنواره ۱۲۰ اثر در بخش نقاشی، ۵۰ اثر در بخش عکس، ۲۹ اثر در بخش پوستر، ۳۷ اثر در بخش تصویرسازی، ۵۳ اثر در بخش نگارگری، ۹۷ اثر در بخش خوشنویسی، ۲۲ اثر در بخش کارتون و کاریکاتور، ۱۸ اثر در بخش مجسمه، ۱۲ اثر در بخش سرامیک و ۱۲ اثر در بخش رسانه‌های هنری جدید را در مرحله انتخاب اولیه پذیرفتند.

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند در فرهنگستان هنر، مؤسسه صبا برگزار می‌شود.