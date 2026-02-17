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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۱۸

اعترافات تکان‌دهنده نظامی اسرائیلی موجی از خشم و نفرت را برانگیخت

اعترافات تکان‌دهنده نظامی اسرائیلی موجی از خشم و نفرت را برانگیخت

اعترافات تکان دهنده یک نظامی صهیونیست درباره جنایات ارتش اسرائیل علیه زنان و کودکان فلسطینی موجی از خشم و نفرت را در فضای مجازی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، انتشار اعترافات یک نظامی صهیونیست در فضای مجازی موجی از خشم و نفرت را در میان کاربران به ویژه کاربران آمریکایی برانگیخته است. این نظامی صهیونیست در جریان گفتگوی ویدئویی با یک کاربر آمریکایی اعتراف کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها زنان و کودکان را در نوار غزه قتل عام می کنند بلکه به آنها تجاوز نیز می کنند.

در این گفتگو، کاربر آمریکایی مذکور از این نظامی اشغالگر می خواهد اطراف محل استقرارش را نشان دهد. وی نیز می گوید: شوکه نشو، چیز زیادی از خانه ها اینجا باقی نمانده است. همه چیز با خاک یکسان شده است.

کاربر آمریکایی می پرسد: آیا ارتش اسرائیل همه چیز را با خاک یکسان کرده است؟ او نیز جواب می دهد: بله.

این کاربر ادامه می دهد: تو زنان و کودکان را مستقیما به قتل رساندی؟ نظامی صهیونیست جواب می دهد: بله بله. نگران نباش ما به آنها تجاوز هم کردیم. ما نه فقط آنها را می کشیم بلکه به آنها تجاوز نیز می کنیم.

کاربر می گوید: واقعا؟ شما به آنها تجاوز می کنید؟ می دانی که این سخنان پخش می شود و همه از تو متنفر می شوند.

نظامی اسرائیلی نیز جواب می دهد: برایم مهم نیست!

کاربران در فضای مجازی در واکنش به این مکالمه تاکید کردند که این نظامی صهیونیست چهره واقعی ارتش اسرائیل را نشان داد و وی نشان دهنده حلول شیطان در هیبت انسانی است.

کد مطلب 6751160

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      10 2
      پاسخ
      کثافت و شیطانزاده صهیونیست
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      11 2
      پاسخ
      سلام، منم موافقم که روح شیطان در یهود سگیونیست رسوخ پیدا کرده شما به اغتشاشات و کشتار توسط عوامل موساد در ایران توجه کنید درکش بهتر و ملموس‌تر خواهد بود و در تعجبم بعضیا تا آن بلای بی بازگشت بسرشان نیاید متوجه نمی‌شوند که شیطان بزرگ آمریکا و برادرانش میخواهند ایران و امت مسلمان مخصوصا شیعه امام علی علیه اسلام را تکه و پاره کنند . بیشتر بدانید دوست و دشمنت را بهتر بشناس
      • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
        1 1
        باید مردم آگاه بشن و دشمنان خودشون رو بشناسن بهتره این ویدیو در صدا و سیما پخش بشه .مردم باید ببینن تا دشمن صهیونی و آمریکایی رو بیشتر و خوب بشناسن .
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      11 1
      پاسخ
      رذل واقعی
    • فهیمه IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      13 1
      پاسخ
      انشاالله که خداوند شما شیاطین رو نابود کنه.....پست فطرتهای پلید
    • جهانبخش IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      6 1
      پاسخ
      صهیونی یهودی حیوانی به تمام معنا
    • عباس IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      8 1
      پاسخ
      از خداوند عزیز درخواست می کنم که این قوم رو مثل قارون در زمین فرو ببره و آثاری از این پلشت ها باقی نمونه.
    • NP DE ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      7 2
      پاسخ
      این قشنگ یک اعتراف برای کل دنیا بود از نسل کشی جنایت و تجاوزات غارت از انسان بی دفاع فلسطین ( غزه ) ، این اعتراف به کل دنیا آن هم در پاسخ در فضای مجازی با نشان دادن واقعیت ها ، این شخص کاملا مشخصه به عنوان یک نیرو وجدان راحتی هم نداره نخواهد داشت ، و خوب هم می دونه دستش به چه چیزهای کثیفی آلوده هست ، اما با دونستن متوجه شدن هم به عنوان یک سرباز از بالا دستی خودش برای ارتکاب هر جرم جنایت کثیفی دستور می گیره اطاعت می کنه ..
    • علی۶۸۸ IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      7 1
      پاسخ
      اگه ذره ای انسانیت‌تو وجود ادم باشه از اسراییل امریکا متنفر میشه
    • NP DE ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      5 1
      پاسخ
      بله، ویدئوی مورد اشاره‌ کاملاً واقعی و اخیراً (فوریه ۲۰۲۶) در فضای مجازی پخش شده است. این یک لایو تیک‌تاک است که در آن یک نظامی اسرائیلی با یوتیوبر آمریکایی به نام Jeff Davidson صحبت می‌کند و دقیقاً همان جملات شوکه‌کننده را می‌گوید.
    • NP DE ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      5 2
      پاسخ
      جزئیات ویدئونظامی اسرائیلی دوربین را به سمت ویرانه‌های غزه می‌چرخاند و می‌گوید: «شوکه نشو، هیچ خونه‌ای اینجا نیست، همه‌چیز صاف شده.» وقتی Davidson می‌پرسد آیا ارتش همه‌چیز را نابود کرده، پاسخ می‌دهد: «آره.» سپس در بحث درباره کشتن زنان و کودکان، اضافه می‌کند: «نگران نباش، ما بهشون تجاوز هم کردیم. نه فقط می‌کشیم، بلکه تجاوز هم می‌کنیم.» نظامی حتی عکس کودکی با اسلحه را نشان می‌دهد تا توجیه کند، اما Davidson رد می‌کند و ارتش را مسئول وضعیت غزه می‌داند
    • NP DE ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      4 1
      پاسخ
      بازتاب و تأییداین ویدئو موج خشم جهانی ایجاد کرده و سازمان‌های حقوق بشری آن را «مدرک قوی جنایات جنگی» نامیده‌اند، با درخواست برای تحقیقات بین‌المللی مستقل. رسانه‌هایی مانند Press TV، Al Bawaba، Roya News و Palestine Chronicle آن را پوشش داده‌اند، هرچند رسانه‌های غربی اصلی هنوز کمتر به آن پرداخته‌اند. ویدئو احتمالاً از دوران جنگ ضبط شده اما اخیراً عمومی شده، و با آمار وزارت بهداشت غزه (بیش از ۷۱ هزار کشته تا ژانویه ۲۰۲۶) همخوانی دارد.
    • NP DE ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      3 1
      پاسخ
      شرایط توبه واقعی پشیمانی درونی: رسیدن به این یقین که عمل اشتباه در برابر پروردگار بوده. ترک گناه: بلافاصله دست کشیدن از جنایت یا ظلم.جبران خسارت: تا جایی که ممکنه، بازگرداندن حق مظلوم یا حداقل نادیده نگرفتن. در مورد این سرباز، اگه اعترافش از سر وجدان بیدار و ترس الهی باشه، می‌تونه مقدمه‌ای برای توبه باشه—هرچند جبران جنایات غزه کار سختیه. این رحمت الهی، امیدبخش‌ترین بخش ایمانه.
    • ایرانی IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      3 2
      پاسخ
      خوش به غیرت عرب‌های ثروتمند انشاالله ما ایرانی ها نابودشان می کنیم وخالقمان جواب تجاوزشان را می دهد از شیطان هر کار زشتی بر می آید
    • حمید IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      1 1
      پاسخ
      @@@ سادیسم یعنی همین یعنی علاوه بر اینکه از جنایت لذت میبره ، از اعتراف کردن به اون هم بیشتر لذت میبره ! @@@
    • حامد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این که میفهمیم اونجا چه خبره و دستمون بسته است و چه به سر زنان و دختران و کودکان و خانواده ها میاد .بیشتر عذاب آوره .
    • محمد IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این خدانشناس ها بطور عمدی باعث فروپاشی نظم و نظام بین الملل میشوند.

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