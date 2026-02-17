به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، انتشار اعترافات یک نظامی صهیونیست در فضای مجازی موجی از خشم و نفرت را در میان کاربران به ویژه کاربران آمریکایی برانگیخته است. این نظامی صهیونیست در جریان گفتگوی ویدئویی با یک کاربر آمریکایی اعتراف کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها زنان و کودکان را در نوار غزه قتل عام می کنند بلکه به آنها تجاوز نیز می کنند.

در این گفتگو، کاربر آمریکایی مذکور از این نظامی اشغالگر می خواهد اطراف محل استقرارش را نشان دهد. وی نیز می گوید: شوکه نشو، چیز زیادی از خانه ها اینجا باقی نمانده است. همه چیز با خاک یکسان شده است.

کاربر آمریکایی می پرسد: آیا ارتش اسرائیل همه چیز را با خاک یکسان کرده است؟ او نیز جواب می دهد: بله.

این کاربر ادامه می دهد: تو زنان و کودکان را مستقیما به قتل رساندی؟ نظامی صهیونیست جواب می دهد: بله بله. نگران نباش ما به آنها تجاوز هم کردیم. ما نه فقط آنها را می کشیم بلکه به آنها تجاوز نیز می کنیم.

کاربر می گوید: واقعا؟ شما به آنها تجاوز می کنید؟ می دانی که این سخنان پخش می شود و همه از تو متنفر می شوند.

نظامی اسرائیلی نیز جواب می دهد: برایم مهم نیست!

کاربران در فضای مجازی در واکنش به این مکالمه تاکید کردند که این نظامی صهیونیست چهره واقعی ارتش اسرائیل را نشان داد و وی نشان دهنده حلول شیطان در هیبت انسانی است.