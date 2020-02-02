  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۹

تاکید عراق بر حمایت از ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل

تاکید عراق بر حمایت از ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل

وزرای خارجه عراق و عربستان در خصوص پیامدهای طرح آمریکایی معامله قرن بر فلسطین و منطقه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، محمد علی الحکیم و فیصل بن فرحان وزرای خارجه عراق و عربستان روز گذشته در خصوص پیامدهای معامله قرن بر فلسطین و منطقه رایزنی کردند.

دو طرف در حاشیه نشست فوق العاده اتحادیه عرب با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن علیه مسأله فلسطین بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه عراق بر حمایت از ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس تاکید کرد.

وی تاکید کرد که موضع عراق در خصوص مسأله فلسطین ثابت است.

وزرای خارجه عراق و عربستان در این نشست در خصوص لزوم رایزنی های بیشتر درباره معامله قرن بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4841864
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها