تاکید عراق بر حمایت از ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، محمد علی الحکیم و فیصل بن فرحان وزرای خارجه عراق و عربستان روز گذشته در خصوص پیامدهای معامله قرن بر فلسطین و منطقه رایزنی کردند.

دو طرف در حاشیه نشست فوق العاده اتحادیه عرب با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن علیه مسأله فلسطین بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه عراق بر حمایت از ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس تاکید کرد.

وی تاکید کرد که موضع عراق در خصوص مسأله فلسطین ثابت است.

وزرای خارجه عراق و عربستان در این نشست در خصوص لزوم رایزنی های بیشتر درباره معامله قرن بحث و تبادل نظر کردند.