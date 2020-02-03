به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا، فراخوان پذیرش بدون آزمون برای ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.
بر این اساس دانشگاه الزهرا (س) مطابق آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره تحصیلی دکتری (ابلاغیه وزارت علوم) از بین دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بدون آزمون (استعداد درخشان) به صورت ثبتنام اینترنتی و انجام مصاحبه دانشجو میپذیرد.
این دانشگاه در رشته گرایش های زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی، مهندسی صنایع، علوم قرآن و حدیث، علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی، مالی-بانکداری، جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران، تاریخ-تاریخ اسلام، تاریخ-تاریخ ایران اسلامی، زبان و ادبیات عربی، شیمی آلی، علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی تربیتی و فیزیک ماده چگال دانشجو می پذیرد.
متقاضیان باید جهت ثبتنام الکترونیکی از ۱۵ تا ۲۰ بهمن ماه ۹۸ با مراجعه به نشانی اینترنتی edu۱.alzahra.ac.ir نسبت به انجام ثبتنام و ارسال مدارک اقدام کنند. نتایج نهایی به برگزیدگان اطلاعرسانی میشود.
داوطلبان شرکت در این فراخوان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دانشگاه در این خصوص مراجعه کنند.
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