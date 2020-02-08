به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه ۱۹ بهمن ماه و هشتمین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر فیلم‌های «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی، «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی و «من می‌ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی سه فیلمی است که امروز شنبه ۱۹ بهمن ماه در سینمای رسانه نمایش داده می‌شود.

از این سه فیلم، دو فیلم «تعارض» و «پدران» در بخش «نگاه نو» حضور دارند.

تعارض؛ محمدرضا لطفی

«تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی اولین فیلم در جدول برنامه امروز سینمای رسانه است. این فیلم هر چند بعد از فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» دومین فیلم بلند لطفی محسوب می‌شود اما به دلیل پروانه ویدئویی فیلم قبلی، در بخش «نگاه نو» و به‌عنوان فیلم اول کارگردانش در جشنواره حضور پیدا کرده است.

در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده است: «احساس می‌کنم دیوونه شدم … یه جورایی به تمام دوربین‌های مداربسته که دارن آدم رو کنترل می‌کنن حساسیت پیدا کردم… اونقدر توی این ماجرا غرق شدم که احساس می‌کنم پشت همه این دوربینا یه نفره … یه نفر که چهار چشمی داره منو نگاه می‌کنه!»

رضا بهبودی، سودابه بیضایی، محمد صدیقی مهر، حامد رحیمی نصر، پریسا محمدی و رقیه افشین پور بازیگران فیلم «ریست» هستند.

پدران: سالم صلواتی

«پدران» به کارگردانی سالم صلواتی هم شرایطی مشابه فیلم «تعارض» دارد. صلواتی هم پیش‌تر با پروانه ساخت ویدئویی «زمستان آخر» را کارگردانی کرده بود و حالا اولین فیلمش با پروانه سینمایی در بخش «نگاه نو» جشنواره سی‌وهشتم پذیرفته شده است.

در خلاصه داستان فیلم «پدران» آمده است: «رویارویی ۲ نسل می‌تواند حادثه بیافریند؛ در پدران حادثه‌ای ۲ نسل را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد.»

علیرضا ثانی‌فر، هدایت هاشمی، گلاره عباسی، مهشید ناصری، کیوان پرمر، مهدخت مولایی، نوید لایقی، سارینا ترقی، یوسف یزدانی، مرتضی خانجانی، شیدا مؤدب، سعید پورشعبانی و سعید باغبان در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

من می‌ترسم؛ بهنام بهزادی

بهنام بهزادی کارگردان فیلم‌هایی چون «تنها دوبار زندگی می‌کنیم»، «قاعده تصادف» و «وارونگی» در این دوره از جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «من می‌ترسم» در بخش سودای سیمرغ حضور دارد.

در خلاصه داستان، چهارمین فیلم بلند سینمایی بهنام بهزادی، آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه…ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی‌تونم بمونم.»

الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیرجعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، پیام یزدانی، مجید جعفری و یگانه رفتاری بازیگران «من می‌ترسم» هستند.

از نکات کنجکاوی‌برانگیز در ترکیب بازیگران این فیلم حضور الناز شاکردوست، یک سال پس از شکار سیمرغ بهترین بازیگر زن جشنواره سی‌وهفتم برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» است. شاکردوست پس از آن سیمرغ تنها در فیلم «من می‌ترسم» ایفای نقش کرده است.