ساخت ۱۰۰۰واحد مسکونی در مناطق سیل زده کرمان در ۶ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی هزار واحد مسکونی که در سیل امسال تخریب شدند، بیان داشت: در سفر سال قبل مقرر شده بود که ۱۰ هزار واحد مسکونی برای افراد کم درآمد و محروم در استان کرمان ساخته شود که تاکنون پنج هزار و ۳۵۰ واحد توسط کمیته امداد و بنیاد مسکن ساخته شده که به بهره‌برداری خواهد رسید.

نوبخت تصریح کرد: بارندگی‌های امسال جنوب استان باعث سیل در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور شده بود و به دلیل سفر به سیستان و بلوچستان نتوانستم به کرمان سفر کنم اما بر خود واجب دانستم که در اسرع وقت برای سرکشی به مناطق سیل زده جنوب کرمان به این استان سفر کنم.

وی یادآور شد: امروز شاهد آغاز بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده خواهیم بود ضمن اینکه در راستای احداث هزار واحد و مرمت و تعمیر ۶۰۰ واحد مسکونی تخریب شده از سیل تأمین مالی انجام و در هیئت دولت مصوب شده است.

نوبخت ابراز داشت: واحدهای مسکونی طی شش ماه آتی ساخته می‌شوند همچنین هر کجا که کلنگ احداث آن را بر زمین زدم اقداماتی که قرار است انجام شود را پیگیری خواهم کرد و آن را افتتاح می‌کنم تا مدیون مردم این منطقه نباشم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به درخواست یکی از اهالی روستای بیژن سفلی رودبار جنوب که منطقه فاقد زمین ورزشی است ضمن کلنگ زنی یک سالن ورزشی اظهار کرد: قول می‌دهم ظرف شش ماه آینده شاهد بهره‌برداری از این سالن ورزشی باشید.