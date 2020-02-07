دستگیری باند بزرگ سارقان خودرو در گلستان

سردار روح الامین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در سطح استان و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان، موضوع دستگیری عاملان سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی و کار اطلاعاتی انجام شده و همچنین سرنخ های به دست آمده مشخص شد سارقان، خودروها را پس از سرقت به یکی از گاراژهای سطح شهر برده و در نیمه های شب در مکان مورد نظر نسبت به اوراق کردن قطعات خودرو اقدام می کنند.

این مقام ارشد انتظامی گلستان ادامه داد: طی هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضائی چهار متهم اصلی این پرونده در یک عملیات ضربتی زمانی که در حال اوراق کردن خودروهای سرقتی بودند دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: متهمان در بررسی های اولیه و تحقیقات فنی و پلیسی به عمل آمده تاکنون به ۲۹ فقره سرقت خودرو در سطح استان گلستان اعتراف کردند.

سردار قاسمی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری و مقداری مواد مخدر از متهمان خاطرنشان کرد: تحقیقات از سارقان همچنان ادامه داشته و جزئیات بیشتر پس از تکمیل پرونده اعلام خواهد شد.