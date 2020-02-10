فعالیت ۱۱۵ واحد فناور در کردستان/صادرات ۲۴۸ هزار دلاری محصولات

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سعیدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهار داشت: واحدهای فناور توانسته اند تا کنون ۲۵ اختراع را ثبت کنند و ۶۸ محصول جدید تجاری سازی شده را راهی بازار کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری کردستان فعال هستند، افزود: همچنین واحدهای فناور توانسته اند طی سال جاری چهار پروژه ملی را انجام دهند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با بیان اینکه این واحدهای فناور زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر را به صورت مستقیم و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را نیز به صورت غیر مستقیم فراهم کرده اند، ادامه داد: طی سال جاری ۱۵ میلیارد ریال از این واحدها حمایت مالی صورت گرفته است.

سعیدی با اشاره به اینکه میزان گردش مالی واحدهای فناور طی سال جاری ۲۵۰ میلیارد ریال بوده، یادآور شد: همچنین این واحدها توانسته اند ۲۴۸ هزار دلار از محصولات تجاری سازی شده خود را به صادرات برسانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حاشیه های ایجاد شده در راستای احداث پارک علم و فناوری در دامنه «کوچکه رش» اشاره کرد و بیان کرد: در این اراضی با همکاری مراکز علمی سطح استان شهر دانش افتتاح خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: با همکاری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان این اراضی به باغ بوتانیک، پارک و کلکسیون گیاهان دارویی و خوراکی به ویژه گیاهان بومی استان تبدیل خواهد شد که این امر موجب استفاده بهینه از این منبع خدادادی برای توسعه کسب و کارهای پایدار بویژه در حوزه گیاهان دارویی خواهد شد.

سعیدی از تعامل و همکاری دانشگاه کردستان با پارک علم و فناوری خبر داد و اظهار داشت: با ایجاد تعامل این دو واحد علمی استفاده از امکانات و زیرساخت‌ها شامل فضای کار مشترک، کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه و سایر امکانات علمی و آموزشی طرفین به صورت مشترک خواهد بود و برگزاری رویدادهای کارآفرینی و استارت‌آپی با مشارکت و تعامل کامل صورت خواهد گرفت.

وی به در اختیار قرار دادن زمین ۱۰ هکتاری از سوی دانشگاه کردستان به پارک علم و فناوری اشاره کرد و افزود: با توجه به کمبود فضای استقرار برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان، دانشگاه کردستان زمینی ۱۰ هکتاری را برای احداث ساختمان پارک علم و فناوری برای فعالیت شرکت‌ها اختصاص داده است.