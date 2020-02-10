سردار مومنی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب را تبریک گفت

به گزارش خبرگزار مهر، سردار اسکندر مؤمنی در این پیام آورده است: «با پیروزی انقلاب اسلامی تحول عظیمی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی صورت گرفت و در این راه شاهد دستاوردهای شگرفی بودیم، به‌طوری که نام ایران در حوزه‌های صنعتی و علمی بلند آوازه شد. از این رهگذر؛ در عرصه مبارزه با مواد مخدر نیز شاهد تحولات چشمگیری بودیم به گونه‌ای که امروز در جای جای میهن عزیزمان، به همراه مردم فهیم و دلسوز کشورمان تلاش داریم تا بر اساس وظیفه ملی با تلاش و همدلی در کنار هم آینده‌ی پاک و بهتری را برای کشورمان رقم زنیم.

بهمن امسال در حالی به استقبال گرامیداشت سالروز پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی می‌رویم که یاد و خاطره شهدا به‌ویژه سردار بزرگ محور مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی زمینه‌ساز اتحاد و همدلی بین مردم و بیداری و عزت مسلمانان جهان شده است؛ معتقدیم شهید سلیمانی، یک تفکر، مکتب و جریانی است که هرگز در تاریخ گم نمی‌شود.

اینجانب تلاش همه همکاران گرامی‌ام را در عرصه مبارزه با مواد مخدر از مسئولان عالی‌رتبه تا سربازان مرزبانی که تلاش دارند، میهن عزیزمان از بلای دور اعتیاد به دور ماند، ارج می‌نهم و ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از خداوند منان، سربلندی و توفیق بیشتر ایشان را در خدمت مردم عزیز کشورمان آرزومندم.»