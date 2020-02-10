ارسال ۴۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به بیمارستان های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، درباره تجهیزات و ملزومات مصرفی که توسط این مجموعه به مناسبت دهه مبارک فجر به بیمارستانها و مراکز دولتی سراسر کشور ارسال شده، اظهار داشت: تعداد ۴ هزار و ۱۴۰ دستگاه به این مراکز ارسال شده است.

وی افزود: برخی از تجهیزات توزیع شده به مناسبت ایام دهه مبارک فجر شامل دیالیز، تجهیزات یونیت دندانپزشکی، مانیتورینگ علائم حیاتی، رادیولوژی دیجیتال و پرتابل، سی تی اسکن و ام آر آی بوده است.

یوسفی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار تخت بستری به مراکز درمانی دولتی ارسال شده است، یادآور شد: تجهیزات استراتژیک و ضروری همچون تخت ccu و icu ، ونتیلاتور بزرگسال و اطفال، تخت احیا و انکوباتور نوزاد و چراغ اتاق عمل نیز برای مراکز دانشگاهی و علوم پزشکی کشور تهیه و ارسال شده است.