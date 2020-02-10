  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۳

ارسال ۴۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به بیمارستان های دولتی

ارسال ۴۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به بیمارستان های دولتی

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، با اشاره به ارسال بیش از ۴۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی دولتی گفت: مبلغ تجهیزات ارسال شده حدود ۱۷۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، درباره تجهیزات و ملزومات مصرفی که توسط این مجموعه به مناسبت دهه مبارک فجر به بیمارستانها و مراکز دولتی سراسر کشور ارسال شده، اظهار داشت: تعداد ۴ هزار و ۱۴۰ دستگاه به این مراکز ارسال شده است.

وی افزود: برخی از تجهیزات توزیع شده به مناسبت ایام دهه مبارک فجر شامل دیالیز، تجهیزات یونیت دندانپزشکی، مانیتورینگ علائم حیاتی، رادیولوژی دیجیتال و پرتابل، سی تی اسکن و ام آر آی بوده است.

یوسفی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار تخت بستری به مراکز درمانی دولتی ارسال شده است، یادآور شد: تجهیزات  استراتژیک و ضروری همچون تخت ccu و icu ، ونتیلاتور بزرگسال و اطفال، تخت احیا و انکوباتور نوزاد و  چراغ اتاق عمل نیز برای مراکز دانشگاهی و علوم پزشکی کشور تهیه و ارسال شده است.

کد مطلب 4849778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها