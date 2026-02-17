به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی شورای ترافیک شهرستان صحنه عصر سه شنبه به ریاست عبادالله کنجوریان فرماندار صحنه و با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری، اعضای شورای ترافیک و مشاور طرح، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و آخرین وضعیت نقاط حساس ترافیکی شهر و محورهای پیرامونی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، اصلاح هندسی میدان عدالت و میدان شهدا شهر صحنه به عنوان دو نقطه مهم و پرتردد شهری در دستور کار قرار گرفت و مشاور طرح به همراه شهردار صحنه، گزارشی از وضعیت موجود، حجم تردد وسایل نقلیه و پیشنهادهای اجرایی برای بهبود عبور و مرور، کاهش گرههای ترافیکی و افزایش ایمنی ارائه کردند.
کنجوریان فرماندار صحنه در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای اصولی و کارشناسی اصلاحات هندسی گفت: هرگونه تغییر در ساختار میادین باید بر پایه بررسیهای دقیق میدانی و مطالعات فنی انجام شود تا ضمن روانسازی ترافیک، ضریب ایمنی شهروندان نیز به شکل ملموس افزایش یابد.
وی افزود: ساماندهی مناسب ورودی و خروجیها، هدایت صحیح مسیرهای گردش خودروها و تأمین دید کافی برای رانندگان، از الزامات اساسی در اجرای این طرحهاست و عدم توجه به این موارد میتواند اثربخشی اصلاحات ترافیکی را با چالش مواجه کند.
فرماندار صحنه همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل مشاور طرح با پلیس راهور و سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای دقیق خطکشیها، نصب علائم استاندارد و مدیریت اصولی دسترسیهای اطراف میادین، نقش تعیینکنندهای در موفقیت طرحهای اصلاح هندسی دارد و باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
کنجوریان در ادامه با اشاره به محور پاقلعه، بر ضرورت تعریض و ساماندهی دوربرگردان این مسیر در محدوده نزدیک به روستای هاشمآباد تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد و حساسیت موقعیت این محور، تعریض دوربرگردان پاقلعه میتواند نقش مؤثری در کاهش خطرات احتمالی، تسهیل تردد خودروها بهویژه وسایل نقلیه سنگین و ارتقای ایمنی مسیر ایفا کند و باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
در ادامه نشست، حدیث جعفری معاون امور عمرانی فرمانداری صحنه نیز با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها و رعایت دقیق استانداردهای فنی، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه مدیریت ترافیک شهری تأکید کرد.
در پایان این جلسه، اعضای شورای ترافیک شهرستان صحنه دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و تصمیمات لازم برای پیگیری مصوبات و تسریع در اجرای طرحهای مورد بررسی اتخاذ شد.
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