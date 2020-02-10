نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به سردار سلیمانی نامه می نویسند

به گزارش خبرگزار مهر، این روزها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد دلنوشته‌های بسیاری هستیم از نوجوانان و جوانان ایران زمین که برای شهادت قهرمان ملی ایران و چهره بین المللی مقاومت نوشته شده است.

حوزه هنری کودک و نوجوان نیز طی فراخوانی از همه نوجوانان کشور دعوت کرده تا دلنوشته‌هایشان را درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» ارسال کنن که جدا از داوری آثار و معرفی برگزیده‌ها، برترین آثار دریافتی در قالب یک مجموعه کتاب منتشر خواهد شد.

همچنین به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار آسمانی و راهپیمایی ۲۲ بهمن، نوجوانان حاضر در مراسم راهپیمایی می توانند با مراجعه به غرفه های فرهنگی مستقر در تقاطع خیابان وصال و انقلاب و دریافت فرم های مشخص، به سردار آسمانی نامه بنویسند.

غرفه کودک و نوجوان با همکاری حوزه هنری کودک و نوجوان و شهرداری منطقه ۶، آماده خدمات رسانی به نوجوانان حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستند.