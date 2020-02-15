به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرب احمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری سمنان بابیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته عملیات زمستانی در ۵۶۰ کیلومتر راه‌های استان انجام‌شده است، ابراز داشت: طی این بازه ۱۶۰ تن شن و نمک در عملیات راهداری مورداستفاده قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات در محورهای سمنان – فیروزکوه، دامغان – سمنان (گردنه آهوان)، شهمیرزاد – فولاد محله – پشت کوه و شهمیرزاد-چاشم-خطیرکوه صورت گرفته است.

معاون اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بابیان اینکه ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری طی شب گذشته در محورهای مذکور برای بازگشایی مسیر، امدادرسانی و کمک به مسافران آماده خدمت بود، ابراز داشت: علاوه بر این ۴۰ نیروی راهداری نیز به مردم خدمت‌رسانی کردند.

عرب احمدی بابیان اینکه جلسات قرارگاه زمستانی استان به‌منظور کنترل و هدایت هماهنگ اکیپ‌های راهداری مستمر برگزار می‌شود، در ادامه تصریح کرد: انجام عملیات شن‌پاشی در محورهای برف‌گیر نیز در دستور کار مدام راهداری قرار دارد.

وی افزود: از مردم خواست می‌شود قبل از سفر برای اطلاع از وضعیت جاده‌ها به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.