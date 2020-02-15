به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر شنبه در پنجاه و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه کاغذبازی اداری همانند سرعتگیر مانع سرمایهگذاری در استان شده است، ابراز داشت: میبایست روند اداری برای فعالان حوزه اقتصادی تسهیل شود که خوشبختانه کاغذبازیهای اداری به نسبت سالهای قبل کمتر شده است.
وی ضمن بیان اینکه با الکترونیک شدن روندها مجوزهای سرمایهگذاری طی یک سال گذشته در استان سمنان شتاب گرفتند، افزود: با کمتر شدن این کاغذبازیها و تأکید بر تسهیل امور بهجرئت میتوان گفت رغبت فعالان اقتصادی برای حضور در این عرصه فزونی یافته است.
استاندار سمنان بابیان اینکه خوشبختانه استان ازنظر رفع موانع اداری و تسهیل اعطای مجوز به سرمایهگذاران رتبه دوم کشور را دارد، ابراز داشت: این بهتنهایی کافی نیست و میبایست همه دستگاهها و نهادها برای این امر همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند و از طریق الکترونیک روند کاغذبازی را حذف کنند.
آشناگر بابیان اینکه حذف قوانین دست و پاگیر در بخش تولید نیازمند همکاری دستگاهها و نمایندگان مجلس است، تصریح کرد: در برخی مواقع این قوانین مانع تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولیدکننده میشود که طی این نشستها موارد احصا و با مطرحشدن در بحث کشوری رفع شدند.
وی افزود: امروز حضور و مشارکت جدی تکتک اعضای جامعه در انتخابات پیش رو امری ضروری است که میتواند در خنثیسازی توطئههای دشمن نقشآفرین باشد.
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