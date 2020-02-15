به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای ظهر شنبه در پنجاه و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه علیرغم مشکلات اقتصادی و تحریم طی یک سال گذشته صنعتگران استان سمنان به سمت رونق تولید گام برداشتند، ابراز داشت: این نشان می‌دهد که در استان برای رفع موانع و تسهیل امور فعالان اقتصادی تلاش می‌شود تا چرخ‌های واحدهای تولیدی از حرکت باز نایستند.

وی بابیان اینکه دغدغه‌های صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان با همکاری و تلاش مستمر دولت و بخش خصوصی قابل‌حل است، افزود: بسیاری از قوانین دست و پاگیر که مخل رویه رونق تولید هستند در این شورا مطرح و برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی‌های لازم صورت می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه فعالان اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت، پیشنهادهای عملیاتی خود را به اتاق بازرگانی استان به‌صورت مستمر می‌توانند اعلام کنند، ابراز داشت: قطعاً احصا نظرات و کمک در راستای حل مشکلات می‌توان بخش عظیمی از چالش‌های موجود بر سر راه تولیدکنندگان را رفع کند.

جمعه‌ای بابیان اینکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان سمنان همانند دیگر اقشار جامعه برای حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادگی دارند، اضافه کرد: قطعاً حضور همه ما در انتخابات می‌تواند برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ایران حک و دشمنان را از رسیدن به خواسته‌هایشان ناامید کرد.