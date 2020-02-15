دستگیری عاملان درگیری در یکی از ستادهای انتخاباتی گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح الامین قاسمی اظهارکرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری در یکی از ستادهای انتخاباتی گنبدکاووس، تیمی مجرب از ماموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی گفت: با حضور پلیس در محل مشخص شد، چند نفر از اراذل و اوباش با حضور در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها، با تعدادی از اعضای آن ستاد درگیر و پس از مجروح کردن پنج نفر، از محل متواری شده اند.

قاسمی تصریح کرد: اقدامات تخصصی ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان برای شناسایی متهمان آغاز شد و پس از بررسی های میدانی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه ضاربان شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی، پنج نفر از عاملان اصلی درگیری در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه متهمان انگیزه خود را غرور و خودنمایی اعلام کردند، گفت: امنیت جامعه خصوصاً در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی خطر قرمز پلیس بوده و نیروی انتظامی اجازه جولان دادن به مخلان آرامش را نخواهد داد.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امام علی (ع) و برنامه ریزی های هدفمند برای برگزاری انتخابات در امنیت کامل، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که دشمنان در صدد ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، همگی باید با وحدت، همدلی و عمل به قانون برای حفظ آرامش جامعه تلاش کنیم.

قاسمی در پایان با اشاره به لزوم فعالیت هواداران نامزدها در چهاچوب قانون، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه اخلال و بی نظمی، می توانند مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.